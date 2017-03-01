Yargıtay Davutoğlu’na Hakaret İddiasıyla Açılan Davayı Reddetti! 

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01.03.2017 20:34
Yargıtay Davutoğlu’na Hakaret İddiasıyla Açılan Davayı Reddetti! 
​​​​​​​Yargıtay Davutoğlu’na yönelik “yalancı bakan” ithamını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Bakalım Yargıtay diğer yetkililere ilişkin davalarda da aynı ‘özgürlükçü’ tavrı gösterecek mi?

HAKSÖZ HABER

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "Davutoğlu istifa etmelidir, yalancı bakan istemiyoruz" başlıklı bildirisinden ötürü TKP’ye verilen hakaret cezasını bozdu.

Kapatılan Ankara 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2013 yılında görülen davada mahkeme, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Davutoğlu'nu hedef alan ifadelerden ötürü "hakaret suçu" işlendiği iddiasıyla ceza vermişti. Temyiz başvurusu neticesinde dosyayı inceleyen Yargıtay 18. Ceza Dairesi verilen kararı bozdu.

Yargıtay'ın açıkladığı kararda "bireyin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte hakaret suçu oluşmamıştır" denilerek söz konusu bildirinin "ifade özgürlüğü" kapsamında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri hakkında gerek yazılı-görsel medya üzerinden, gerekse de sosyal medya hesaplarından yapılan yayınlar ve sarfedilen sözler üzerine sayısız dava açıldığı ve kimisi sonuçlanan bu davalarda sanıkların çeşitli cezalara çarptırıldığı biliniyor. Böylesi bir atmosferde A. Davutoğlu hakkında Yargıtayca verilen karar dikkat çekti. Söz konusu kararın şahsa özel mi, yoksa ülke genelinde ifade özgürlüğünün sınırlarının genişlediğinin işareti mi olarak görülmesi gerektiğini hep birlikte göreceğiz.  

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