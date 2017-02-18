Viranşehir’deki Saldırıyla İlgili 26 Gözaltı

Viranşehir’deki saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini belirten Şanlıurfa Valisi, Şanlıurfa ve Mardin'de 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde hakim, savcı ve zabıt katipleri ile emniyet mensuplarının oturduğu Savcılar Sitesi'nin bulunduğu sokağa, akşam saatlerinde park edilen bomba yüklü araç, saat 20.30 sıralarında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. İlçenin her yerinden duyulan patlamada, lojman ile çevredeki binalar ve park halindeki çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alıp, ikinci bir patlamaya karşın vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Saldırıda 18 kişi yaralanırken, çok sayıda kişi ise sesin şiddetiyle şoka girip işitme kaybı yaşadı.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini, Şanlıurfa ve Mardin'de 26 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.