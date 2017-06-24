Valilik “Onur Yürüyüşü” Ahlaksızlığına İzin Vermedi!

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada LGBTİ üyeleri tarafından yarın saat 17.00’de Taksim Meydanı’nda “Onur Yürüyüşü” adı altında bir yürüyüşe çağrı yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Taksim Meydanı ve çevresinin valilikçe ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları arasında bulunmadığı vurgulanan açıklamada, ayrıca valiliğe 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun başvuru yapılmadığı bildirildi.

Açıklamada, sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiğinin görüldüğü de kaydedildi.

Açıklamada, “Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda, düzenlenmek istenen yürüyüşün başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunacak turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek, anılan gün ve öncesi ve sonrasında düzenlenmesine izin verilmeyecektir. Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemeleri, güvenlik güçlerinin bu hususta yapacağı çağrı ve uyarılara riayet ederek yardımcı olmaları önem arz etmektedir.” denildi.