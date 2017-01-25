Uludağ Üniversitesi’nde 7 Akademisyen Gözaltına Alındı
Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) 7 öğretim görevlisi gözaltına aldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Gülen örgütünün (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ve örgüt lideri tarafından verilen talimata uyarak Bank Asya’yı kurtarmak için buraya para yatırdıkları gerekçesiyle Uludağ Üniversitesi’nde (UÜ) 11 öğretim görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
AA’da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bursa, Ankara, Isparta, Konya, İstanbul ve Manisa’daki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda C.K, D.H, E.G, İ.Y, M.A, İ.H.K. ve M.A’yı gözaltına aldı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Etiketler: uludağ üniversitesi, fetö, gülen örgütü, gözaltı, bylock
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