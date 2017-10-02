Türk Kızılayı’nın Yemen'de İhtiyaç Sahiplerine Yardımları Sürüyor

Türk Kızılayının Yemen'in Aden kentinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımıyaptığı bildirildi.

Türk Kızılayı yetkilisi Sadık Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in Aden kentinde İnsani Yardım Yüksek Komitesi iş birliğiyle bin ton un dağıtımına başlandığını söyledi.

Hur Mekser ilçesinden başlanan yardımdan diğer iller de dahil 40 bin ailenin istifade edeceğini dile getiren Aydın, "Bu dağıtılanlar, Türk gemisinin taşıdığı ve Temmuz ayında Aden Limanı'na ulaşan 10 bin tonluk yardımın bir parçası." dedi.

İnsani Yardım Yüksek Komitesi Koordinatörü Cemal Belfegıh da Kızılay'ın Husilerin elindeki bölgeler de dahil olmak üzere Yemen'in çoğu şehrine yardım götürdüğünü belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye, iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı Yemen'in pek çok ilinde Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yardım projeleri gerçekleştiriyor.