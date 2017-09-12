Tunus Parlamentosundan Yeni Hükümete Güvenoyu

Tunus'ta geçen hafta gerçekleştirilen kabine revizyonundan sonra açıklanan yeni ulusal uzlaşı hükümetinin, parlamentodan güvenoyu aldığı bildirildi.

Parlamentodaki oturumun oturumun açılışında konuşan Başbakan Yusuf Şahid, yeni hükümetin programını anlattı.

Siyasal uzlaşı ve milli birliği genişletmeleri gerektiğini belirten Şahid, "Yeni hükümette savunma ve içişleri bakanlıklarında revizyona gidildi. Bu, ülkemizin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır. Terörle ve yolsuzlukla mücadele hükümetin öncelikleri arasında yer alacaktır." dedi.

Daha sonra, Tunuslu parlamenterler yeni hükümet ve programına ilişkin söz aldı. Gece yarısına doğru oylamaya geçildi ve hükümetteki tüm bakanlar için birer birer güven oylaması yapıldı.

Şahid'in geçen hafta açıkladığı yeni hükümetteki bakanlar ve devlet sekreterleri, 217 sandalyeli parlamentoda hazır bulunan 167 vekilden gerekli 109'un üzerinde oyu alarak kabul edildi.

Başbakan Şahid, geçen hafta 13 bakanın değiştiği yeni kabineyi Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye sunmuştu. Şahid, görüşmenin ardından, 25 bakanlıktan 13'ünde değişikliğe gidilen listeyi Kartaca Sarayı'nda kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni kabinede Savunma, İçişleri, Maliye, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği bakanlıklarında değişiklikler öne çıkmış, Adalet ve Dışişleri bakanları ise aynı kalmıştı.

Revizyonun ardından Yusuf Şahid'in açıkladığı yeni hükümetteki isimler ise şöyle sıralandı:



İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim



Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi



Maliye Bakanı Rıza Şalgum



Adalet Bakanı Gazi Ceribi



Dışişleri Bakanı Hamis Cihinavi



Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Bakanı: Ziyad el-Azari



Eğitim Bakanı: Hatem bin Salim



Yüksek Öğrenim Bakanı: Selim Halbus



Sağlık Bakanı: Selim Şakir



İş İstihdamı ve Meslek Edindirme Bakanı: Fevzi Abdurrahman



Ulaştırma Bakanı: Rıdvan İyare



Devlet Mülkleri Bakanı: Mebruk Kurşid



Sanayi Bakanı ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı: İmad Hamami



Ticaret Bakanı: Amr el-Bahi



Kadın Bakanı: Nezihe el-Abidi



Yerel İşler ve Çevre Bakanı: Riyad Muahhar



Din İşleri Bakanı: Ahmed Azum



Sosyal İşler Bakanı: Muhammed Trablusi



Gençlik ve Spor Bakanı: Macid Velin eş-Şareni



Enerji ve Madenler Bakanı: Halid Kadur



Donanım Bakanı: Muhammed Salih Arfavi



Tarım Bakanı: Semir Tayyib



Turizm Bakanı: Selma el-Lumi



Kültür İşleri Bakanı: Muhammed Zeyn Abidin



Teknoloji ve İletişim Bakanı: Enver Marufi