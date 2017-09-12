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Tunus Parlamentosundan Yeni Hükümete Güvenoyu

Tunus Parlamentosundan Yeni Hükümete Güvenoyu

Başbakan Şahid'in geçen hafta kurduğu yeni ulusal uzlaşı hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı.

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Tunus'ta geçen hafta gerçekleştirilen kabine revizyonundan sonra açıklanan yeni ulusal uzlaşı hükümetinin, parlamentodan güvenoyu aldığı bildirildi.

Parlamentodaki oturumun oturumun açılışında konuşan Başbakan Yusuf Şahid, yeni hükümetin programını anlattı.

Siyasal uzlaşı ve milli birliği genişletmeleri gerektiğini belirten Şahid, "Yeni hükümette savunma ve içişleri bakanlıklarında revizyona gidildi. Bu, ülkemizin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır. Terörle ve yolsuzlukla mücadele hükümetin öncelikleri arasında yer alacaktır." dedi.

Daha sonra, Tunuslu parlamenterler yeni hükümet ve programına ilişkin söz aldı. Gece yarısına doğru oylamaya geçildi ve hükümetteki tüm bakanlar için birer birer güven oylaması yapıldı.

Şahid'in geçen hafta açıkladığı yeni hükümetteki bakanlar ve devlet sekreterleri, 217 sandalyeli parlamentoda hazır bulunan 167 vekilden gerekli 109'un üzerinde oyu alarak kabul edildi.

Başbakan Şahid, geçen hafta 13 bakanın değiştiği yeni kabineyi Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye sunmuştu. Şahid, görüşmenin ardından, 25 bakanlıktan 13'ünde değişikliğe gidilen listeyi Kartaca Sarayı'nda kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni kabinede Savunma, İçişleri, Maliye, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği bakanlıklarında değişiklikler öne çıkmış, Adalet ve Dışişleri bakanları ise aynı kalmıştı.

Revizyonun ardından Yusuf Şahid'in açıkladığı yeni hükümetteki isimler ise şöyle sıralandı:

İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim

Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi

Maliye Bakanı Rıza Şalgum

Adalet Bakanı Gazi Ceribi

Dışişleri Bakanı Hamis Cihinavi

Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Bakanı: Ziyad el-Azari

Eğitim Bakanı: Hatem bin Salim

Yüksek Öğrenim Bakanı: Selim Halbus

Sağlık Bakanı: Selim Şakir

İş İstihdamı ve Meslek Edindirme Bakanı: Fevzi Abdurrahman

Ulaştırma Bakanı: Rıdvan İyare

Devlet Mülkleri Bakanı: Mebruk Kurşid

Sanayi Bakanı ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı: İmad Hamami

Ticaret Bakanı: Amr el-Bahi

Kadın Bakanı: Nezihe el-Abidi

Yerel İşler ve Çevre Bakanı: Riyad Muahhar

Din İşleri Bakanı: Ahmed Azum

Sosyal İşler Bakanı: Muhammed Trablusi

Gençlik ve Spor Bakanı: Macid Velin eş-Şareni

Enerji ve Madenler Bakanı: Halid Kadur

Donanım Bakanı: Muhammed Salih Arfavi

Tarım Bakanı: Semir Tayyib

Turizm Bakanı: Selma el-Lumi

Kültür İşleri Bakanı: Muhammed Zeyn Abidin

Teknoloji ve İletişim Bakanı: Enver Marufi

 

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