Tunus Parlamentosundan Yeni Hükümete Güvenoyu
Başbakan Şahid'in geçen hafta kurduğu yeni ulusal uzlaşı hükümeti parlamentodan güvenoyu aldı.
Tunus'ta geçen hafta gerçekleştirilen kabine revizyonundan sonra açıklanan yeni ulusal uzlaşı hükümetinin, parlamentodan güvenoyu aldığı bildirildi.
Parlamentodaki oturumun oturumun açılışında konuşan Başbakan Yusuf Şahid, yeni hükümetin programını anlattı.
Siyasal uzlaşı ve milli birliği genişletmeleri gerektiğini belirten Şahid, "Yeni hükümette savunma ve içişleri bakanlıklarında revizyona gidildi. Bu, ülkemizin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır. Terörle ve yolsuzlukla mücadele hükümetin öncelikleri arasında yer alacaktır." dedi.
Daha sonra, Tunuslu parlamenterler yeni hükümet ve programına ilişkin söz aldı. Gece yarısına doğru oylamaya geçildi ve hükümetteki tüm bakanlar için birer birer güven oylaması yapıldı.
Şahid'in geçen hafta açıkladığı yeni hükümetteki bakanlar ve devlet sekreterleri, 217 sandalyeli parlamentoda hazır bulunan 167 vekilden gerekli 109'un üzerinde oyu alarak kabul edildi.
Başbakan Şahid, geçen hafta 13 bakanın değiştiği yeni kabineyi Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye sunmuştu. Şahid, görüşmenin ardından, 25 bakanlıktan 13'ünde değişikliğe gidilen listeyi Kartaca Sarayı'nda kamuoyuyla paylaşmıştı.
Yeni kabinede Savunma, İçişleri, Maliye, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği bakanlıklarında değişiklikler öne çıkmış, Adalet ve Dışişleri bakanları ise aynı kalmıştı.
Revizyonun ardından Yusuf Şahid'in açıkladığı yeni hükümetteki isimler ise şöyle sıralandı:
İçişleri Bakanı Lütfi İbrahim
Savunma Bakanı Abdulkerim Zubeydi
Maliye Bakanı Rıza Şalgum
Adalet Bakanı Gazi Ceribi
Dışişleri Bakanı Hamis Cihinavi
Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Bakanı: Ziyad el-Azari
Eğitim Bakanı: Hatem bin Salim
Yüksek Öğrenim Bakanı: Selim Halbus
Sağlık Bakanı: Selim Şakir
İş İstihdamı ve Meslek Edindirme Bakanı: Fevzi Abdurrahman
Ulaştırma Bakanı: Rıdvan İyare
Devlet Mülkleri Bakanı: Mebruk Kurşid
Sanayi Bakanı ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı: İmad Hamami
Ticaret Bakanı: Amr el-Bahi
Kadın Bakanı: Nezihe el-Abidi
Yerel İşler ve Çevre Bakanı: Riyad Muahhar
Din İşleri Bakanı: Ahmed Azum
Sosyal İşler Bakanı: Muhammed Trablusi
Gençlik ve Spor Bakanı: Macid Velin eş-Şareni
Enerji ve Madenler Bakanı: Halid Kadur
Donanım Bakanı: Muhammed Salih Arfavi
Tarım Bakanı: Semir Tayyib
Turizm Bakanı: Selma el-Lumi
Kültür İşleri Bakanı: Muhammed Zeyn Abidin
Teknoloji ve İletişim Bakanı: Enver Marufi
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