Tokat’ta 9 Komiser Yardımcısı Tutuklandı

Tokat’ta, Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 emniyet mensubundan 9’u tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, farklı illerde görev yapan ve aralarında daha önce açığa alınanların da bulunduğu 11 komiser yardımcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2’si ise adlî kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.