Tetiği Çeken Müslüman İse Terörist, Değilse Meczup!

​​​​​​​ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale Havalimanında silahlı saldırıda bulunan Ulusal Muhafız Birliği eski askerinin meczup olduğunun ilan edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

İki gün önce ABD'nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 5 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan Ulusal Muhafız Birliği eski üyesi Esteban Santiago'nun meczup ilan edilmesi kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Özellikle sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepki gösterdiği olaya ilişkin çok çarpıcı paylaşımlar öne çıktı. ABD yönetiminin, Müslümanların öteki olarak görülmesinin yoğun bir şekilde eleştirildiği paylaşımlardan bazılarında "Tetiğe çeken Müslüman ise terörist, değilse meczup!", "Asıl sorun ABD'nin kendi zihinsen problemidir" gibi ifadeler dikkat çekti.

Bir taraftan ABD'li yetkililerin böylesi bir vahşeti işleyeni meczup ilan etmesi, öte taraftan medyanın da olayın arka planını sorgulamaması kamuoyundan ciddi tepkiler aldı.

Failin kimliğinde İslam yazıyorsa "İslamcı terörist" manşetleri günlerce Batı basının ana temasını oluşturuyor. Ardından İslam coğrafyasında yeni bir işgale kapı aralanıyor.

Olaydan sonra kimi basın kuruluşlarının iç sayfa köşelerinde ilginç bilgiler de yer aldı. FBI'dan ismini vermek istemeyen bir yetkili Esteban Santiago'nun daha önce yaşadığı Alaska şehrinde FBI bürosuna giderek zihninin hükümet yetkilileri tarafından kontrol edildiğini ve kendisine zorla IŞİD videoları izlettirildiğini söyledi.

Saldırganın ağabeyi Bryan ise kardeşinin zihinsel tedavi gördüğünü hiç duymadığını belirterek “Yaklaşık üç haftadır konuşmadık ama daha önce tedavi gördüğünden hiç bahsetmedi. Davranışları da tedavi olması gerektiğini söylemiyordu. Şok içindeyim. O çok normal sıradan biriydi.” dedi.

Saldırının ardından yakalanan Amerikan Ulusal Muhafız Birliği üyelerinden 26 yaşındaki Alaskalı Esteban Santiago'nun ABD'nin Irak'taki operasyonlarında yer aldığı da belirtilirdi.

ABD'de yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Amerikan halkı büyük tedirginlik yaşarken periyodik aralıklarla gerçekleşen saldırılarda faillerin kimliğine göre algı oluşturulduğu görülüyor. Saldırganların Müslüman veya siyahi olması halinde terörist, beyaz ve Müslüman olmaması halinde ise psikolojik sorunlu birey denilerek olayların üstünün örtülmesi dikkat çekiyor. Son olaydaki "meczubun" ABD ordu mensubu olması ise bir dizi soru akıllara getiriyor.

Fort Lauderdale Havalimanında gerçekleşen saldırı sonrası da fail Esteban Santiago'nun zihinsel tedavi gördüğüne dair bilinçli bir şekilde çıkarılan haberler nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun tepki gösterildi.

Amerika'daki sosyal medya kullanıcılarının şu paylaşımları dikkat çekti:

Adnan Khalil: ABD'nin kendisinde büyük bir zihinsel problem var. O da silah takıntılarıdır. (The US has a huge mental illness problem. It's obsession with guns.)

Pedro Fernandez: Bu tür olaylara dair kullanım kılavuzu var mı? Eğer katil Müslümansa o bir terörist olur, olay mahalline bir kimlik kartı bırakarak öldürülür ya da kendini öldürür. Eğer gayri Müslüm ise o zaman zihinsel problemlidir ve terör kelimesi asla kullanılmaz. (Is it there a manual for this kind of events? If the perpetrator is Muslim, is a terrorist who dies and leaves some for of ID in scene. If is a non Muslim one, it's always a matter of mental health issue and the word terrorist doesn't show up anywhere...)

Simon Rosser: Ortadoğu'da masum insan öldürünce zihinsel problemli olmuyorlar ama Amerika'da öldürünce zihinsel problemli oluyorlar. (They don't have mental health issues if they murdered innocent people in the Middle East, they only have mental health issues when they murder Americans.)

Rashiq Abdullah: Eğer bu kişi Müslüman olsaydı kesinlikle terörist olurdu ama şanslı ki Amerikalı beyaz biri ve sadece zihinsel problemli. (Nice If this man was muslim then he surely would have been called as terrorist but luckily he is a white male so he has mental health issues.)

Cathy Sirett: Wow, hem zihinsel tedavi görüyor ve halen çantasında silah taşıyabiliyor. (Wow mental health issues being treated and yet had a gun in his luggage)

Mohammed Aljubory: Bu gerçekten çok iyi, o bir terörist değil, demek istedim ki Müslüman değil! (That's really cool that he is not terrorist I mean not Muslim!)

Houcem Eddine: Ama eğer Müslüman olsaydı… Ona terörist diyeceklerdi. Norveç'teki saldırgan gibi oldu. (But if he was a muslim ...they will say terrorist . just like Norway shooter)

Stephen Garbett: Şanslı ki o zenci ya da siyah derili değil yoksa şimdiye çoktan ölmüş olacaktı. (He is lucky he didn't have a darker skin colour or he would be dead already.)

Tom Acord: 14 yıl boyunca Bush ve Cheney'nin işgalinden bu yana zarar daha fazla ve daha çok can alacak. (More damage from Bush and Cheneys ınvasıon 14 years and stıll countıng the bodıes)

(Ahmet Salim Çakar - İLKHA)