Temmuz’un Ocak 2017 Sayısı Çıktı

Temmuz dergisi, Ocak 2017 tarihli 6. sayısında farklı türlerdeki edebî metinlerin yanında, Halep temalı çok sayıda şiir ve yazıya yer veriyor. Ocak sayısında, öykücü Abdullah Harmancı ile yapılmış önemli bir söyleşi de bulunuyor.

Aylık edebiyat, sanat ve fikriyat dergisi Temmuz’un Ocak sayısının kapağında, Halepli mazlum ve mahzun çocuklarla ilgili Necmettin Asma imzalı bir tasarım yer alıyor. Arka kapakta ise “Şimdi ince bir sızıyla titrese de içimiz, elbet bir gün geri döneceğiz.” ifadesi bulunuyor. Derginin “Bir Gün Geri Döneceğiz” başlıklı sunuş yazısı da bu konuyla ilgili vurgular içeriyor.

Hasan Aycın’ın bir çizgisiyle açılan dergide, ilk olarak, Mustafa Yılmaz’ın bizzat sınır bölgesindeki gözlem ve tanıklıklarıyla da örülen; Halep’i, yerinden edilen insanları, yokluğu, direnişi ve umudu birlikte harmanlayan “Kimsesiz Çocuklar Donanması” başlıklı denemesi selamlıyor okuyucuyu.

Adem Turan, Atıf Bedir, Adem Yazıcı, Emre Miyasoğlu, Mehmet Aycı, Sadık Koç, Tuncay Yerlikaya, İsmail Söylemez, M. Akif Şahin, İmdat Akkoyun ve Yavuz Balı bu sayının şairleri. Bu şiirlerin çoğunda yine Halep hassasiyetini görmek mümkün.

Ali Emre’den, Nureddin Zengi Sürprizi

Temmuz’un yeni sayısında öyküler de ağırlık bir yer tutuyor. Usta öykücü Cemal Şakar Kanyon’da adlı öyküsünde ilginç bir karakter eşliğinde kapitalizm, tüketim çılgınlığı, sosyal medya takıntıları ve modern yaşamın marazları gibi sorunlara dikkat çekiyor. Mehtap Altan’ın Esvap öyküsü, Suriye’den Türkiye’ye gelen çocuklara içimizi burkan ışıklar düşürüyor. İsmail Isparta, farklı ve hacimli bir Ferhat ile Şirin öyküsüyle, genç yazar Esmanur İskender ise Derin ‘Ses’sizlik başlıklı bir çalışma ile yer alıyor dergide. Önceki sayılarda, dergiye dikkat çekici yazılarıyla katkıda bulunan Serkan Akın da Devedikeni başlıklı öyküsüyle öne çıkıyor bu kez.

Temmuz’da ilk kez yer alan Bünyamin Sevim, Dedemin Köşkünden Bir Oda yahut Müzmin Misafirler: Mısto ile Nıcma başlıklı yazısıyla, öykü tadı da taşıyan sıra dışı insan manzaraları sunuyor okuyucuya. Gökhan Ergöçün, Halep’in Son Gülümseyişini de Vurdular başlıklı yazısında, son günlerinde çocukları birazcık gülümsetmek için çırpınan ve hunharca katledilen Enes el-Beşa’yı anıyor.

Roman üzerinden sosyolojik okuma ve yorumlarına devam eden Murat Koç, derginin Ocak sayısında Köy Romanı üzerinde yoğunlaşıyor. İsmail Süphandağı, Dilin Ahlakiliği Üzerine başlıklı kıymetli bir makalesiyle yer alıyor bu sayıda. Hale Beyza’nın, Unutulan Soykırımın Tekrarı: Halep adlı denemesiyle katkıda bulunduğu Temmuz’da; Murat Kurt da Foto Kritik köşesinde deklanşörün Suriye’deki acıyla buluşan sesiyle yoğuruyor duygu açıklamalarını. Necmettin Asma’nın son sayfadaki çalışması da yine Halepli bir çocuk üzerinden ses veriyor çizgilere.

Suavi Kemal Yazgıç’ın, Dilek Kartal’ın yeni çıkan Çifte Açmaz kitabına eğildiği Ocak sayısında, Hüseyin Cömert de öykücü İsmail Özen üzerinde duruyor.

Bu sayının sürprizlerinden biri Genel Yayın Yönetmenimiz Ali Emre’ye ait. Ali Emre’nin merakla beklenen tarihî romanı Nureddin Zengi’den alınan Şark’ın Kandili başlıklı bir bölüme yer veriyor bu sayıda Temmuz dergisi.

Derginin bu ayki söyleşi konuğu, Abdullah Harmancı.

Temmuz dergisi, bu ay, öykücü ve akademisyen Abdullah Harmancı ile yapılan bir söyleşiyi sayfalarına taşıyor. Akif Hasan Kaya’nın, farklı alanlara eğilen sorularla zenginleştirdiği söyleşide Harmancı’nın yazarlığı, öyküleri, yeni kitapları kadar edebî tutumu ve sorumluluk sahibi bir müslüman sanatçının perspektifiyle ilgili kıymetli tespitler, yorumlar da yer alıyor.

Söyleşinin ardından, Abdullah Harmancı’nın son kitabı Melek Kayıtları hakkında Emine Batar imzalı bir değerlendirme de yazarı daha yakından tanımamızı ve yeni kitabı hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor.

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