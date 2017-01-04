Tarihleri "Hayat Tarzına Saldırı" İle Geçenlerin Mağdur Propagandası

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04.01.2017 05:15
Tarihleri "Hayat Tarzına Saldırı" İle Geçenlerin Mağdur Propagandası
​​​​​​​Laik taife, Reina saldırısını müslümanların üzerine atıp, laik hayat tarzına müdahale olduğunu dile getirerek; kendilerinin müslüman halkın ‘hayat tarzı‘na dârağaçları kurarak nasıl saldırdıklarının unutulduğunu sanıp, kuzu postuna bürünmüşcesine..

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Propaganda, latincede, fide dikmek, fidelik hazırlamak mânâsındaki ‘propagare‘ kelimesinden türetilmiş olup, bir inanç, ideoloji veya bir siyasî ve hattâ sportif gruba bile tarafdarlık, muhabbet veya nefret kazandırmak için yapılan söylem, eylem veya her türlü çabalar yığınını içine alan bir terimdir ve hele de kitle iletişim araçlarının korkunç bir hızla geliştiği son yüzyıldır, en etkin savaş silahlarından biridir.

Şimdi vardı da, eskiden yok muydu?

Bütün enbiyaullah’a / ilahî peygamberlere ve onların gerçek bağlılarına asırlarca kullanılan en yıpratıcı silahların başında propaganda gelir. Hatırlayalım ki, Resul-i Ekrem (S), Mekke’deki ağır baskılar karşısında, Taif’e gitti ama, orada da taşlandı. Taş darbeleri altında yaralandı, aleyhinde ‘deli‘ diye tempo tutuldu.

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