Suriyeli İşçiyi Dövdü, "Türk'ün Suriyeliye intikamı" Olarak Paylaştı
İzmir'de bir faşist, Suriyeli işçiyi dövdükten sonra fotoğrafını "Türk'ün Suriyeliye intikamı" olarak paylaştı.
İzmir'de bir işyeri sahibi, işe geç kalan Suriyeli işçisini dövdükten sonra fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Faşist kafanın görüntünün sahibi sosyal medya hesabından "Türk'ün Suriyeliye intikamı" şeklinde paylaştığı fotoğrafta, işçinin karnına diziyle bastırdığı görülüyor.
Paylaşılan bu görüntünün sosyal medyada hızla yayılmasının ardından kullanıcılardan da tepkiler gecikmedi...
Söz konusu fotoğraf sosyal medyada büyük tepki toplarken, işçiyi önce dövüp sonra aşağılayan Şafak K. hakkında herhangi bir işlemin başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.
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