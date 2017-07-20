Suriyeli Aya Swaid'in Büyük Başarısı

Aya Swaid , Suriye'de 3,5 yıl önce babasının gözaltına alınarak öldürülmesinin ardından üç kardeşi ve annesiyle önce Lübnan'a ardından da Türkiye'ye geldi. Bir süre İstanbul'da tanıdıklarının yanında kalan aile, daha sonra Afyonkarahisar'a taşınarak burada yaşamaya başladı.

Lise birinci sınıfı Suriye'de okuyan Swaid, Afyonkarahisar İmam Hatip Lisesi ikinci sınıfa kayıt yaptırdı ve üç yıl boyunca gösterdiği üstün başarı ile okulunu bu sene birinci bitirdi. Girdiği Yabancı Öğrenci Sınavı'ndan da (YÖS) yüksek puan alan Swaid, Türkiye'de aldığı tıp eğitimi ile insanlığa faydalı olmak istiyor.

Aya Swaid, yaptığı açıklamada, YÖS'de 80 soruda 78 doğru cevap çıkardığını belirtti.

TIP OKUMAK ÇOCUKLUK HAYALİ

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettiğini ifade eden Swaid, "Küçüklükten beri tıp okumak ve doktor olmak istiyordum. Suriye'de durumlar malum. Orada her meslekten insana ihtiyacımız var. Ben de doktorluğu seçtim, Suriye'deki ve tüm dünyadaki insanlara tıp alanında hizmet etmek istiyorum. Doktorluk yapmak istiyorum ve başarılı olabileceğime inanıyorum." diye konuştu.

Swaid, Suriye’deki durum düzelince ülkesine dönmek istediğini anlatarak, "Türkiye’nin eğitiminden de faydalanmak istiyorum. Dönmekle ilgili kararımız, Suriye'deki duruma bağlı." ifadesini kullandı.

YEREL ŞİVEYİ BİLE KULLANABİLİYOR

Okul Müdürü İbrahim Durgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aya Swaid’in 10. sınıfta okullarına geldiğini, Türkçe bilmemesine rağmen kısa zamanda öğrenerek okul birincisi olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkçeyi o kadar iyi öğrendi ki yerel şiveyi bile kullanabiliyor. Özellikle öğretmen arkadaşlarımızın birebir rehberlikleri çok etkili oldu. Öğretmenlerimiz, teneffüslerde, aralarda ve boş zamanlarında sürekli kızımızla ilgilendi, dersler verdi. Kendisinin azmi ve gayreti ile bu başarıyı elde etti. Öğrencimizin tıp fakültesini kazanması okulumuza da katma değer kazandırdı. Bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum."

AA