Suriyeli Aşiretlerden Ahmed Al-Carba’ya PYD Tepkisi

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, Suriyeli eski muhalif Ahmed el-Carba liderliğindeki Tayyar el-Gad'ın (Yarının Akımı) Arap aşiretlerini PYD'nin "federal projelerine" katılmaya çağırmasına tepki gösterdi.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'nin Şanlıurfa'daki toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Tayyar el-Gad'ın yaptığı, Suriye'nin sosyal dokusunda önemli bir unsur olan aşiret ve kabile yapısıyla oynamaktır. Tehlikeli projelerin piyasaya sürülmesiyle Suriye'nin milli ve toprak bütünlüğü tehdit ediliyor." denildi.

Tüm Suriyelilerin, devrim yaklaşımlarını ve ülkenin toprak bütünlüğünün garantörü olan kabile yapısını korumak üzere birliklerini sürdürmeye çağrıldığı açıklamada, "Tayyar el-Gad, skandal bir şekilde terör örgütü PYD ile bağlantısını ve PYD'nin yürüttüğü bölünme projelerinde yer aldığını duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

PYD'nin doğu bölgesindeki kabile ve aşiretlere yönelik sürdürdüğü terör eylemlerine karşı uyarıldığı açıklamada, Yüksek Meclis'in PYD’ye karşı aşiret ve kabileleri toplamaya kadir olduğu vurgulandı.

PYD ile ittifak kuran Suriyeli eski muhalif Carba, Tayyar el-Gad'ı kurduğu mart ayından bu yana PYD'nin "federal projelerine" dahil olmaları için Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi'ne sürekli çağrı yapıyor.

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi, ülkenin farklı bölgelerindeki 65 aşiret ve kabileyi temsil eden 65 üyeden oluşuyor.

AA