Suriye’de Ateşkes: Esed Güçleri Lazkiye’de 3 Kişiyi Katletti!
Suriye’de Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen Lazkiye kırsalına yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
AA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beşşar Esed güçleri, Lazkiye’de, gece saatlerinden itibaren direnişçilerin kontrolündeki köy ve bağlantı yollarını top atışlarıyla hedef aldı.
Türkmendağı’ndaki Zeytincik, Yamadi köyleri ile Cebel Ekrad’daki Obin köyünü vuran Esed güçlerinin, bölgede seyir hâlindeki bir otomobili hedef alması sonucu araçtaki 2’si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Esed güçlerinin bölgeye yönelik saldırıları aralıklarla devam ediyor.
Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya destekli Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
Etiketler: suriye, beşşar esed, lazkiye, katliam, ateşkes ihlalleri, türkmendağı, cebel ekrad
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