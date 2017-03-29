Suriye Konulu Cenevre 5 Görüşmeleri Sürüyor

İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden Suriye konulu 5. tur görüşmelerinde bir hafta geride kaldı.

İsviçre’nin Cenevre kentinde süren 5. Tur Suriye görüşmeleri kapsamında muhalefet heyeti, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov ile görüştü.

Cenevre 5 görüşmelerinde bir hafta geride kaldı. Suriyeli muhalifleri temsil eden heyet, TSİ 10.00’da Mistura ile BM Cenevre Ofisi’nde bir araya geldi.

2 saat süren görüşmenin ardından Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, Gatilov ile buluştu.

Toplantı odasına girmeden önce el-Hariri ve Gatilov basın mensuplarının önünde el sıkıştı. Masa etrafında karşılıklı yerlerini alan tarafların bir süre sohbetinin ardından, toplantı basına kapalı devam etti.

Yaklaşık 1 saat süren toplantıdan sonra el-Hariri ve Gatilov, ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

“Özgür, Âdil ve Şeffaf Seçim” Konusu

el-Hariri, Mistura ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini belirterek, “İlk defa özgür, âdil ve şeffaf seçim düzenlenmesi konusunu ele aldık. Ama tek bir toplantıda seçim konusunu bitirmek mümkün değil. Önümüzdeki görüşmelerde de bu konuyu derinlemesine ele almayı umuyoruz.” dedi.

Heyetin sözcülerinden Salim el-Muslat da Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gatilov ile görüşmelerine değinerek, şunları aktardı:

“Görüşmeleri ileri bir boyuta taşımakla ilgili endişelerimizi dile getirdik. Burada siyasi geçişi konuşmak için ciddi şekilde hazır bulunduğumuzu ve Mistura’nın sunduğu ajanda doğrultusunda ciddi adımlar attığımızı söyledik. Ama rejimin bu yönde adımlar atmadığını ve sadece terörizm konusunu ele aldığını ilettik.”

“Sağlanan Anlaşma ile Sahada Yaşananlar Farklı”

el-Muslat, Gatilov ile insani konular, rejimin ateşkes ihlâlleri ve İran’ın Suriye’deki varlığına da değindiklerini dile getirdi.

Gatilov'un heyete mayıs ayının ilk haftasında Astana'da 4. tur toplantının düzenleneceğini hatırlattığını ifade ederek, “Astana’da sağlanan anlaşma ile Suriye’de sahada yaşananlar farklı. Muhalefet, sahada ateşkes anlaşması doğrultusundaki ilerlemelere göre Astana 4 toplantısına katılıp katılmama kararı verecek.” şeklinde konuştu.

Rus Diplomat Ateşkesin Sürdüğünü İddia Etti

Gatilov da basın toplantısında bir gazetecinin “Görüşmeniz olumlu geçti mi?” sorusuna “Enterasan bir görüşmeydi.” yanıtını verdi.

Cenevre 5 görüşmelerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Gatilov, “Esed’siz bir geçiş süreci” hususunu ele almadıklarını belirtti.

Gatilov, “Suriye’de rejimin hava saldırılarının aralıksız devam ettiğinin” hatırlatılması üzerine, “Astana’da 3 garantörün ortak kararı ile yürürlüğe giren ateşkes rejimi devam ediyor. Ateşkes sürecini takip ediyoruz. Ateşkes neredeyse tam anlamıyla devam ediyor.” iddiasında bulundu.

Cenevre 5 görüşmelerinin 1 Nisan’a kadar sürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA