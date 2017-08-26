Sudanlı Bakan Mehdi'nin 'İsrail İle Normalleşme' Çağrısına Tepki

Sudan Alimler Birliği, "İsrail ile normalleşme" açıklamalarından ötürü Sudan Başbakan Yardımcısı ve Yatırım Bakanı Mübarek el-Fadıl el-Mehdi'nin görevine son verilmesi çağrısında bulundu.

Alimler Birliği Başkanı Muhammed Osman Salih, yaptığı yazılı açıklamada İsrail ile normalleşme çağrısında bulunan Mehdi'nin istifa etmesi ya da görevine son verilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e seslenen Salih, Beşir'den Mehdi'yi hükümetteki görevinden azletmesini istedi.

Sudan Yatırım Bakanı Mehdi, pazar günü katıldığı bir televizyon programında, Filistin meselesinin Arap dünyasını "çok gerilettiğini" savunarak, "Filistinliler topraklarını sattı ve Körfez ülkelerinde Sudanlılara komplolar kuruyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Mehdi ayrıca, Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesini desteklediğini açıklamıştı.