"Srebrenitsa'da BM Bayrağının Altında Soykırım Yapıldı"

Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Marmara Üniversitesi desteğiyle "Birleşmiş Milletler Bayrağı Altında Soykırım" başlığıyla bir konferans düzenledi.

Üniversitenin Anadoluhisarı Yerleşkesinde bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans salonundaki etkinliğe, Srebrenitsa'da Boşnakların maruz kaldığı soykırımın yakın tanığı Hasan Nuhanoviç, Dekan Vekili Prof. Dr. Nail Yılmaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferans öncesi konuşan Nuhanoviç, Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'nın davetlisi olarak, pazar günü Kartal'da açılışı yapılacak "Srebrenitsa Soykırım Anıtı" töreni vesilesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"BİZİM DURUMUMUZDAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SORUMLUDUR"

Bu süre zarfında aynı başlık altında 3 ayrı konferans vereceğini söyleyen Nuhanoviç, şöyle konuştu:

"Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı'na daveti ve bu organizasyonu düzenledikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla bu projeyi başlatan hocalar, üst düzey eğitimli ve başarılı insanlar. Kendi istekleriyle böyle bir aktivite başlattıkları için özellikle teşekkür ediyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesinde böyle bir program düzenlenmesini çok uygun buluyorum; çünkü burada bu konuyla ilgili de eğitim veriliyor. Benim esas konum her zaman Srebrenitsa soykırımı oluyor. Ya da daha doğrusu Boşnaklar üzerinde yapılan soykırım. Fakat bu konu içerisinde, en çok uluslararası toplumun rolü hakkında konuşuluyor. Çünkü bir millet soykırıma karşı hiçbir şey yapamazsa, o zaman Birleşmiş Milletler kuralına göre her BM üyesi devlet, soykırımı durdurmak için sorumludur; bu uluslararası bir yasa. Bu teorik olarak ve kağıt üzerinde de geçiyor."

"Bizim durumumuzdan Birleşmiş Milletler sorumludur" diyen Nuhanoviç, "Çünkü orada, Srebrenitsa'da Birleşmiş Milletlerin bayrağı vardı. Fakat o bayrağın altında soykırım yapıldı. O yüzden ben kitabıma öyle bir isim koydum, 'Birleşmiş Milletler Bayrağı Altında Soykırım'. Orada Fransa, İngiltere ve Hollanda güçleri vardı, Srebrenitsa'da bulunuyorlardı ve aralarında iş birliği yaptılar, bu ülkeler." ifadelerini kullandı.