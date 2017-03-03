“Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”
İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Buildingg Society Nationwide, sosyal medyayla büyüyen milenyum kuşağının “en yalnız” nesil olma yolunda ilerlediğini ifade etti.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 89’u “yalnızlık” çektiklerini söylüyor. 55 yaş üzerindeki katılımcılarda dahi bu oran yüzde 70’lerde kalıyor.
Arkadaş Sayısı
18-34 yaş arası katılımcılar ise sosyal medyadaki arkadaş sayısının gerçek hayattaki arkadaş sayısından en az dört kat daha fazla olduğunu belirtiyor.
Bulgular, katılımcıların ortalama 65 “sosyal arkadaşı” olduğunu, buna karşılık “gerçek hayatta” ortalama 14 arkadaşlarının var olduğunu gösteriyor.
Ancak milenyum kuşağında “sosyal arkadaş” sayısı 103’e kadar çıkıyor.
İnternetteki Dolandırıcılar
Araştırma bir yandan da “yalnızlık” çekenlerin nasıl internetteki dolandırıcıların tuzaklarına düştüğünü ortaya koyuyor.
“Yalnızlık” çektiğini söyleyenlerin yüzde 36’sı, internette birilerine güvendiği için dolandırıldığını söylüyor.
Aynı oran, kendisini yalnız hissetmeyenler için yüzde 9’da kalıyor.
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