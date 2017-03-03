“Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”

»Ana Sayfa»İnternet
03.03.2017 11:40
“Sosyal Medya, Genç Nesilleri Yalnızlaştırıyor”
Genç nesillerin yaşlılara kıyasla daha fazla “yalnızlık” çektiği, çünkü arkadaşlıkların giderek daha büyük bir kısmının sosyal medya üzerinden kurulduğu belirtiliyor.

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Buildingg Society Nationwide, sosyal medyayla büyüyen milenyum kuşağının “en yalnız” nesil olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 89’u “yalnızlık” çektiklerini söylüyor. 55 yaş üzerindeki katılımcılarda dahi bu oran yüzde 70’lerde kalıyor.

Arkadaş Sayısı

18-34 yaş arası katılımcılar ise sosyal medyadaki arkadaş sayısının gerçek hayattaki arkadaş sayısından en az dört kat daha fazla olduğunu belirtiyor.

Bulgular, katılımcıların ortalama 65 “sosyal arkadaşı” olduğunu, buna karşılık “gerçek hayatta” ortalama 14 arkadaşlarının var olduğunu gösteriyor.

Ancak milenyum kuşağında “sosyal arkadaş” sayısı 103’e kadar çıkıyor.

İnternetteki Dolandırıcılar

Araştırma bir yandan da “yalnızlık” çekenlerin nasıl internetteki dolandırıcıların tuzaklarına düştüğünü ortaya koyuyor.

“Yalnızlık” çektiğini söyleyenlerin yüzde 36’sı, internette birilerine güvendiği için dolandırıldığını söylüyor.

Aynı oran, kendisini yalnız hissetmeyenler için yüzde 9’da kalıyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İnternette ‘Adil Kullanım Noktası’ Uygulaması 2018'de Kaldırılıyor11 Şubat 2017 Cumartesi 09:27
  • Diyarbakır'da Belediye Otobüslerinde Ücretsiz İnternet Hizmeti Başladı10 Şubat 2017 Cuma 12:18
  • Sosyal Medyada ‘Like’ Hastalığı25 Ocak 2017 Çarşamba 08:50
  • 'Siber Güvenlikte Milli Çözümler Olmalı'23 Ocak 2017 Pazartesi 11:37
  • 1734 Kişi İnternette "Terör Propagandası" Suçundan Dolayı Tutuklandı14 Ocak 2017 Cumartesi 13:41
  • “Whatsapp Mesajlarınız Okunabilir”13 Ocak 2017 Cuma 20:28
  • 'Sosyal Medya Gençleri Narsist Yapıyor'12 Ocak 2017 Perşembe 20:14
  • Hızda Sonda, Fiyatta Önde İnternet Servis Sağlayıcıları Halkı Mağdur Ediyor04 Ocak 2017 Çarşamba 23:05
  • Mahalle Faşizmine Bir Kurban: CNN Türk Spikeri Beste Uyanık04 Ocak 2017 Çarşamba 04:56
  • İnternette Adil Kullanım Kotası Kalkıyor31 Aralık 2016 Cumartesi 13:34
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim