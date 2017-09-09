Somali'de Restorana Canlı Bomba Saldırısı: 4 Ölü
Somali'de bir restoranda düzenlenen canlı bomba saldırısında 4 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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Polis Memuru Ahmet İsak, yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Baydabo şehrinde bir canlı bomba eylemcisinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü söyledi.
Kalabalık olan restorana müşteri gibi giren saldırganın o sırada yemek yiyen bir grubu hedef aldığını kaydeden İsak, patlamada 3 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Öte yandan saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Somali'nin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran, yönetim karşıtı Eş-Şebab örgütü, ülkedeki şiddet eylemlerinden sorumlu tutuluyor.
Etiketler : Somali, bombalı saldırı
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