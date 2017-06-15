Somali’de Bombalı Saldırı: En Az 19 Ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da çarşamba günü bir restoranı hedef alan bombalı saldırıda en az 19 kişi öldü.

Euro News’ta yer alan habere göre, yetkililer, saldırıyı düzenleyen kişinin restoranın önünde bomba yüklü aracını infilak ettirdiğini ve olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları ise patlamanın ardından silah sesleri duyduklarını belirtti.

Posh Treats adlı restoranın yakın zamanda açıldığı ve kentin zenginlerine hitap ettiği kaydedildi.

Saldırıyı eş-Şebab örgütünün üstlendiği iddia edildi.