Şırnak’ın İdil İlçesinde PKK Operasyonu: 4 Tutuklama
Şırnak’ın İdil ilçesinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
4 Ocak’ta Şırnak’ın İdil ilçesinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilerek gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA’da yer alan habere göre, adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adlî kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
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