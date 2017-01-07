Şırnak’ın İdil İlçesinde PKK Operasyonu: 4 Tutuklama

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07.01.2017 20:41
Şırnak’ın İdil İlçesinde PKK Operasyonu: 4 Tutuklama
Şırnak’ın İdil ilçesinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

4 Ocak’ta Şırnak’ın İdil ilçesinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilerek gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adlî kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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