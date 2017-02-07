Serbest Bölgeler Tasarısı Genel Kurulda

»Ana Sayfa»Ekonomi
07.02.2017 21:21
Serbest Bölgeler Tasarısı Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda, Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, serbest bölgelere yatırım kolaylığı getiren Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

Tasarının tümü üzerinde konuşan MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarıdaki düzenlemeleri eleştirerek, "Tasarının çok faydalı olacağı kanaatinde değilim. Gelin şunu doğru dürüst inceleyelim, memlekete yararlı olacak bir şey hazırlayalım." dedi. 

'Serbest bölgelere karşı değiliz'

CHP Grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da tasarının komisyon aşamasında tam bir karmaşa yaşandığını, 24 maddelik tasarının 15 maddeye düşürüldüğünü, kalan maddelerde de değişikliğe gidildiğini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmadığını ileri sürdü.

Tasarıdaki düzenlemelere ilişkin eleştirilerde bulunan Tarhan, şunları söyledi:

"Serbest bölgelere karşı değiliz. Çünkü serbest bölgeler doğrudan döviz kazançlarıdır. İhracatın artmasını, ihracat pazarlarının genişlemesini sağlar, istihdamı artırır, yabancı sermaye çeker. Çeker, çekmesine de nerede çeker? Güvenli, demokratik, sağlam bir ekonomisi olan ülkede çeker. Bu ülkenin ekonomisi güvenli mi, sağlam mı? Her gün terör tehdidi var, her yanında savaş var, hem de bu savaşın bir fiil içinde, her gün dış politikada 'u dönüşü' var. Bizim ülkemizde serbest bölgeler ithalatın artmasına yarıyor sadece."

Öte yandan, tasarının görüşmelerine geçilmeden önce, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi. 

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump Dönün Dedi İphone Hindistan'ı Tercih Etti04 Şubat 2017 Cumartesi 19:57
  • Beyaz Eşyada Yüzde 20’ye Kadar İndirim Bekleniyor04 Şubat 2017 Cumartesi 14:34
  • Dolar/TL Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü03 Şubat 2017 Cuma 20:01
  • Beyaz Eşyada ÖTV Sıfırlandı, Birçok Üründe KDV Oranı Düştü03 Şubat 2017 Cuma 15:47
  • AB Ülkeleri: Rusya’ya Yaptırımları Kaldıralım03 Şubat 2017 Cuma 15:33
  • Enflasyonda Yükseliş03 Şubat 2017 Cuma 10:46
  • Ocak Ayında İhracat Yüzde 15 Arttı01 Şubat 2017 Çarşamba 15:33
  • 2016’da TL ile Yapılan İhracat Yüzde 29 Oranında Arttı01 Şubat 2017 Çarşamba 11:33
  • 2017’nin Enflasyon Tahmini Ortalama Yüzde 831 Ocak 2017 Salı 15:41
  • Torun Bakan Büyükannelere Asgari Ücretin Yüzde 30'u31 Ocak 2017 Salı 13:06
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    Trump’un Göçmenlere Bakışı
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim