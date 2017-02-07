Serbest Bölgeler Tasarısı Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda, serbest bölgelere yatırım kolaylığı getiren Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.
Tasarının tümü üzerinde konuşan MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, tasarıdaki düzenlemeleri eleştirerek, "Tasarının çok faydalı olacağı kanaatinde değilim. Gelin şunu doğru dürüst inceleyelim, memlekete yararlı olacak bir şey hazırlayalım." dedi.
'Serbest bölgelere karşı değiliz'
CHP Grubu adına söz alan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da tasarının komisyon aşamasında tam bir karmaşa yaşandığını, 24 maddelik tasarının 15 maddeye düşürüldüğünü, kalan maddelerde de değişikliğe gidildiğini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmadığını ileri sürdü.
Tasarıdaki düzenlemelere ilişkin eleştirilerde bulunan Tarhan, şunları söyledi:
"Serbest bölgelere karşı değiliz. Çünkü serbest bölgeler doğrudan döviz kazançlarıdır. İhracatın artmasını, ihracat pazarlarının genişlemesini sağlar, istihdamı artırır, yabancı sermaye çeker. Çeker, çekmesine de nerede çeker? Güvenli, demokratik, sağlam bir ekonomisi olan ülkede çeker. Bu ülkenin ekonomisi güvenli mi, sağlam mı? Her gün terör tehdidi var, her yanında savaş var, hem de bu savaşın bir fiil içinde, her gün dış politikada 'u dönüşü' var. Bizim ülkemizde serbest bölgeler ithalatın artmasına yarıyor sadece."
Öte yandan, tasarının görüşmelerine geçilmeden önce, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi"nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi.
AA
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Şeyh Muhaysini: ”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”
- Af Örgütü: Esed, Muhalifleri Destekleyen 13 Bin Kişiyi Gizlice İdam Etti
- Savaş Riyad'a Dayandı
- Ayıp, Günah ve de Hukuksuz!
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
- Eski CIA Danışmanı: TSK'dan Atılan FETÖ'cüler Bizdendi
- Türkiye’den Yerli Uçak Atılımı
- HAMAS'tan Siyonist İsrail’in Gazze Saldırılarına Dair Açıklama
- "Türkiye ve Arap Baharı; Ortadoğu'da Liderlik"
- Eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Furkan Özdaban Serbest Bırakıldı
- İşgalci İsrail, Gazze’ye 14 Hava Saldırısı Düzenledi!
- Siyonist İsrail İşgal (Yerleşim Birimleri) Tasarısını Onayladı
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
- 51 Ülkede Milletvekili Seçilebilme Yaşı 18
- HDP Milletvekili Dilek Öcalan Gözaltına Alındı
- Savaş Riyad'a Dayandı
- Eski CIA Danışmanı: TSK'dan Atılan FETÖ'cüler Bizdendi
- İşgalci İsrail, Gazze’ye 14 Hava Saldırısı Düzenledi!
- Kabil'de Patlama: 20 Ölü
- "Türkiye ve Arap Baharı; Ortadoğu'da Liderlik"
- Dayton’dan Astana’ya Barış Tiyatroları
- Sivas Özgür-Der ‘İslam Davetçisinin Konumu’ Konuşuldu
- El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti
- Esed Rejimine Ait Savaş Uçağı Halep'te Düştü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim