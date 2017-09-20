Sedat Peker, Adına Yapılan İşkencenin Görüntülerini Paylaştı!

Geçmişte “suç örgütü lideri olmak” suçundan cezaevinde yatan Sedat Peker’in “adamları” olduğunu iddia eden bir grup, döverek kanlar içinde bıraktıkları bir adamın videosunu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Sedat Peker’e ait onaylı hesaptan da çok geçmeden paylaşılan görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

Otomobilin arka koltuğunda bir şahsın iki kişi tarafından dövüldüğü görüntüler “FETÖ’ye uyup Sedat Peker’e hakaret eden pavyoncunun hazin sonu” başlığı ile servis edildi.

YouTube’da yayımlanan video kısa bir süre sonra kaldırıldı.

“Bu Ülkede En Çok Kardeşi Olan Adam Olduğunu Unutmasınlar”

Söz konusu YouTube bağlantısı, Twitter’da “SP Burak Özkan” isimli hesaptan “Reis’e atıp tutanlar bu ülkede en çok kardeşi olan adam olduğunu unutmasınlar. Biz büyük bir aileyiz.” mesajıyla Peker’in resmi hesabı etiketlenerek paylaşıldı.

Peker’in resmi Twitter hesabı da bu tweet’i yeniden paylaştı.

Bu tweet’in altına yorum yapan bir kullanıcının Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi hesabını etiketleyerek “Bu videoyu gördünüz mü?” diye sorması üzerine, “SP Burak Özkan” hesabından bu kez de “Video Reis, Sedat Peker ya da şahsımla alakalı değildir. YouTube’dan alıntıdır. Açıp bakabilirsiniz.” mesajı paylaşıldı.

Peker’in resmi hesabı bu tweet’i de retweet’ledi.

Dayak, Küfür, İşkence

Söz konusu videoda kanlar içinde olduğu görülen bir kişi bir aracın arka koltuğunda iki kişi tarafından “Reis’e hakaret ettiği” gerekçesiyle öldüresiye dövülüyor.

İşkenceyle “Reis”ten özür diletilen kişi “Reis’in elini öpmeye geleceğini” söyleyince dayak ve küfür devam ediyor.

Videoda son olarak bir kişinin “Atalım mı?” dediği duyuluyor.

Kaynak: Super Haber