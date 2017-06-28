Savaş Uçakları Deyrizor’da En Az 50 Sivili Katletti!

Suriye’nin doğusunda, IŞİD’in kontrolündeki Deyrizor’un Dablan beldesindeki yerel aktivistlerden Firas Allavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu tahmin ettiğimiz üç savaş uçağı sabah saatlerinde çiftçilerin işlerine gittiği vakit saldırı düzenledi. Saldırı bölgesi genelde koalisyon güçlerine ait uçakların saldırılarına maruz kalan bir yerdir.” dedi.

Saldırıda en az 50 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Allavi, “Uçaklar misket bombasına benzer bombalarla çiftçiler ile tarım işçilerini taşıyan araçları hedef aldı. Ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocuklar da var. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.” diye konuştu.