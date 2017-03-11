Şam’da Patlamalar: 41 Kişi Öldü

»Ana Sayfa»Suriye
11.03.2017 16:41
Şam’da Patlamalar: 41 Kişi Öldü
Şam’ın Bab Musalla bölgesinde meydana gelen iki patlamada ilk belirlemelere göre 41 kişinin öldüğü, 100’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şam’da Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Bab Musalla bölgesinde yer alan Bab Musalla es-Sağir mezarlığının yakınında iki patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 41 kişinin öldüğü, 100’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, patlamaları şu ana kadar üstlenen olmadı.

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