Rusya'nın Yeni Hedefi Libya mı?
Habertürk'te Özcan Tikit imzasını taşıyan ve konuyla ilgili iddiaların yer aldığı haber şöyle:
Ukrayna ve Suriye’deki askeri müdahaleleriyle Avrupa enerji hatlarındaki etkisini artıran Rusya, şimdi de Libya’ya girerek Doğu Akdeniz’deki dengeleri lehine değiştirmeye hazırlanıyor.
ABD’deki Başkan Donald Trump yönetimi, IŞİD’le mücadele planını hayata geçirmeye çalışırken Rusya bölgede hissedilen boşluğu şaşırtan bir hızla doldurmaya devam ediyor. Gelişmeler Rusya’nın enerji hatlarını kontrol altına almaya yönelik bir stratejiyle Avrupa’yı batıdan ve güneyden kuşatmaya başladığına işaret ediyor. Moskova’nın Avrupa’yı kuşatma stratejisinin yeni bir halkası olarak şimdi de Libya’ya askeri müdahale hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor. Bölgeden gelen haberlere göre Rusya, Avrupa’nın enerji açığını besleyebilecek zenginlikte ve konumda olan başlıca ülkelerden Libya’ya müdahale için Mısır’a askeri yığınak yapmaya başladı.
Libya’nın doğusundaki Mısır’a bağlı kıyı kenti Sidi Barrani’ye Rus özel kuvvetlerinin ve insansız hava araçlarını müdahale amacıyla konuşlandırdığı belirtiliyor. Rusya’nın Libya’da Mısır’ın desteklediği General Halife Haftar’a bağlı birliklere Kremlin’e bağlı özel ordularla eğitim verdiği de iddia ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’den sonra Libya’ya DEAŞ’la mücadele iddiasıyla askeri müdahale için düğmeye basması halinde Doğu Akdeniz’deki dengeler de bölgedeki pek çok aktörün hesabını altüst edebilecek şekilde değişecek.
Suriye müdahalesiyle fiilen Türkiye’nin güney komşusu haline gelen Rusya, Libya hamlesiyle Avrupa’nın da güney komşusu olup önemli bir enerji hattına hâkim olma avantajını elde edecek.
NATO dün 120 İngiliz askerinin Rusya’yla sınır komşusu olan Baltık ülkesi Estonya’ya gönderildiğini ve Amari hava üssüne konuşlandırıldığını duyurdu. Challengler 2 tankları ve AS90 kendinden hareketli top parçaları dahil 300 İngiliz aracının da gemi ile Estonya’ya gönderileceği belirtildi. Aralarında tankların da bulunduğu Fransız zırhlı araçlarının da trenle Estonya’ya ulaştığı açıklandı.
Kıbrıs Rum Kesimi için Rusya askeri, enerji ve ekonomik konularda çok önemli bir müttefik. Ülkedeki savunma sistemleri Rusya yapımı. Enerji ve ekonomi alanındaki işbirliği de AB'yle yarışacak kadar gelişmiş durumda. Rum Kesimi Rusya'yı kendisini Türkiye'den koruyacak bir güç olarak görüyor. Bir araştırmaya göre Kıbrıslı Rumlar, hem de ezici bir çoğunlukla Atina'dan çok Moskova'ya güveniyor.
İSRAİL'İN YENİ GÖZDESİ
Geleneksel olarak ABD'nin bölgedeki uzantısı görülen ve Washington'la son derece köklü ilişkilere sahip olan İsrail şu sıralar Rusya'yı her zamankinden fazla önemsiyor. Öyle ki son 2 yıldaki ziyaret trafiğine bakıldığında İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun Washington'dan çok Moskova'ya gittiği görülüyor.
Rus yönetimi 2013'teki askeri darbeyi en fazla avantaja çeviren ülkelerden oldu. Kahire'yle askeri anlaşmalar yapılırken Rusya ve Mısır orduları kısa süre önce Akdeniz'de birlikte tatbikat yaparak işbirliğini güçlendirdi. Rus doğalgaz şirketi geçtiğimiz yıl Mısır'ın zengin doğalgaz sahalarından Zohr'da yüzde 30'luk payı 1.5 mailyar dolara satın aldı.
Rus yönetimi ABD'nin fazla İsrail yanlısı politikalarından bunalan Filistin ve Gazze'deki yönetimlerle de yakınlaşıyor. Moskova, Filistin barışı için ABD'nin elinde olan arabuluculuk koltuğunu istediğini de gizlemiyor.
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