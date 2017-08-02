Rusya’nın Şam’daki Büyükelçiliğine Havan Saldırısı!

Rusya’nın Şam’daki büyükelçiliğine saldırı düzenlendiğini duyuran Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki havan mermisinin büyükelçiliğe ait sınırların içerisine düştüğünü, iki havan mermisinin de elçiliğe yakın bir noktada infilak ettiğini belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Bakanlık’tan yapılan açıklamada, saldırıda can kaybı olmadığı, küçük çapta bir maddî hasar oluştuğu kaydedildi.

Beşşar Esed’in davetiyle Eylül 2015’te Suriye’deki savaşa müdahil olan Rusya, Esed ve İran ile birlikte Suriye’de çeşitli katliamlara imza attı.