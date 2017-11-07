Rusya'dan İdlib'e Şiddetli Bombardıman

Rus savaş uçakları İdlib ve Halep'te muhaliflerin kontrolündeki bölgelere saldırılar düzenledi. Bombardımanın çok şiddetli olduğu, rejim ve İran'a bağlı Şii milis güçlerin İdlib'e yönelik operasyonu öncesi belirlenen hedeflerin Rus uçakları tarafından vurulduğu belirtiliyor.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçakları geçtiğimiz gece muhaliflerin kontrolündeki İdlib bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Ebu Zuhur hedefte

Dün gece düzenlenen hava saldırılarında İdlib kenti güneydoğusundaki Ebu Zuhur beldesinin hedef alındığını aktaran kaynaklar, aynı şekilde bölgenin hedef alındığı sıralarda Halep'in güney kırsalında muhaliflerin varlık gösterdiği bölgelerinde kara bombardımanına tutultuğunu aktardı.

İdlib'in güneydoğusunda bulunan, stratejik ve sembolik açıdan öneme sahip Ebu Zuhur beldesine yönelik geçtiğimiz günlerde de Rus savaş uçakları tarafından saldırılar düzenlenmişti.

Gündüz saatlerinde düzenlenen saldırılarda beldenin dışında bulunan askeri havaalanı hedef alınmıştı.

Kaynak: Mepa News