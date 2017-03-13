Rakka'yı PYD Neden "Kurtaramaz"?

Ceren Kenar

DAEŞ'e karşı operasyonun kalbini Rakka ve Musul oluşturuyor.

Rakka, 2013 yılında rejimden önce muhalifler tarafından kurtarıldı. Daha sonra ise DAEŞ tarafından ele geçirildi. Rakka, Suriye için DAEŞ'in devlet kurma projesini uygulamaya çalıştığı en önemli bölge oldu. DAEŞ'in Suriye'de kontrol ettiği en büyük kent olan Rakka'ya yönelik operasyon, bu terör örgütüyle olan savaşın en kritik dönüm noktalarından biri.

Bu nedenle bu operasyonun kim tarafından ve nasıl yapılacağı çok önemli.

Ve elbette DAEŞ'e karşı operasyonların sürdürülebilir olması hayati.

Ne demek istediğimi açayım: Musul, DAEŞ'in askerî başarısı nedeniyle düşmedi. Aksine, DAEŞ Irak'ın en büyük ikinci kentini neredeyse kurşun sıkmadan ele geçirdi. Irak ordusu kaçtı. Musullu siviller mezhepçi Irak ordusuna karşı DAEŞ'i tercih etti demek yanlış olmaz.

Demografi, teröre karşı operasyonlarda bazen askerî yöntemlerden daha önemli bir faktör.

Obama yönetiminin Rakka operasyon planı tam da bu yüzden bir fiyasko. Zira Suriye'nin nüfusu muhafazakâr Araplardan oluşan bir şehrini, Marksist bir Kürt grup olan PYD'nin kurtarabileceği ve daha sonrasında yönetebileceğini düşünmek için aptal olmak gerekiyor.

Bu hamlenin bu bölgede uzun yıllar boyu sürecek bir etnik gerginlik oluşturacağını görmek için de “kâhin” olmaya gerek yok!..

Türkiye'nin PYD konusunda çok haklı ve meşru kaygıları var. Fakat bunun da ötesinde, Rakka operasyonunu PYD ile yönetmenin Suriye halkı gözünde meşruiyeti yok.

Musul örneğinden ABD yönetiminin ders alması gerekiyor.

Maliki'nin mezhepçi politikalarının sonucu DAEŞ'in zaferi oldu.

PYD'nin etnik temizliğe dayalı Stalinist politikasının sonu farklı olabilir mi?

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