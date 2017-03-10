PYD ve IŞİD’e Odaklanmış Bir Suriye Politikası Kime Ne Kazandıracak?
Suriye’nin Geleceği Türkiye'nin Kaygıları
Ahmet Taşgetiren / Star
Evet, masadayız.
Türkiye - Amerika - Rusya. Suriye'yi konuşuyoruz.
Ama işler çok karmaşık.
Bir kere, bizim “Tehdit” olarak nitelediğimiz PYD-YPG hem Amerika'nın hem Rusya'nın himaye alanında.
En son ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, “PKK bizim için hâlâ bir terör örgütüdür" dedikten sonra sanki bıyık altından güler gibi, ya da nanik yaparak “saygıyla”notunu ekleyip “PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu yönündeki görüşe saygıyla karşı çıkıyoruz” diyor.
Bu arada, Esed rejimine de gelecek sunulmuş gibi görünüyor. Sanki bizim için de Esed rejimi YPG'ye göre ehven-i şer rolü üstlenmiş gibi.
Kala kala herkesin ortak düşmanı olarak DAEŞ kalmış bulunuyor.
Hala Suriye'deyiz. Fırat Kalkanı harekatı, El Bab'a vardı, durdu. Oradan ötesi Amerika ve Rusya için sorun oldu. Münbiç sorun mesela. Amerika, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sorun olarak görüyor ve onun için de “Rakka'yı DAEŞ'ten birlikte kurtaralım” gibi taleplerimize olumlu cevap vermiyor. Aksine, eylem ortağı olarak bizim tehdit olarak gördüğümüz YPG'yi tercih ediyor.
Şu ifadeler de ABD adına Mark Toner'ın son YPG güzellemeleri:
"YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde bulunan SDG içerisinde uzun zamandan beri destekliyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi onlar DEAŞ'a karşı mücadelede ve ortadan kaldırılması için çok etkililer. Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kilometreyi ve 4 Kasım'da operasyon başladığından beri de Rakka civarında 100'den fazla köyü DEAŞ'ın elinden aldılar."
Önümüze sürekli “Burası Suriye toprakları. Suriye'nin meşru yönetimi hala Esed yönetimi. Onun çağırdığından başkasının bu topraklarda bulunması meşruiyyet dışı”söylemi çıkarılıyor.
Amerika orada, koalisyon güçleri orada, hepsi meşruiyyetini DEAŞ'la mücadele gerekçesine dayandırıyor.
Bizdeki milyonlarca mülteci... Ve onların ülkelerini terk etmesine Esed ve Rus bombardımanlarının yol açtığı gerçeği “DEAŞ'la mücadele”nin gölgesinde kalmış durumda.
Türkiye'nin yanı başında, PKK uzantısı bir terör örgütünün üslenmesi de Türkiye'den başkasını rahatsız etmiyor. Hem Amerika, hem Rusya, hatta belki Esed, Türkiye'yi “Çevreleme” projesi içinde, onların varlığını zaruri bile görüyor. DEAŞ'la mücadele, “terör örgütü” olmak dahil her şeyi meşrulaştırabiliyor. Türkiye'nin “Terör örgütü başka bir terör örgütü ile önlenemez” tezleri maalesef Suriye sahasında karşılığını bulmuyor.
Uzun vadede, yani Suriye'de Esed'li veya Esedsiz normal yapı oluştuğunda Fırat Kalkanı harekatı ile kontrol altına alınan bölge ne olacak? Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ne olacak? Biz orada kalabilecek miyiz? Bunların hepsi soru.
“Fırat'ın Batısı”dediğimiz ve “Kırmızı çizgi” olarak ilan ettiğimiz bu alan, bizim Suriye stratejimizde PYD -YPG'nin bütün Kuzey Suriye boyunca hakimiyet kurmasını ve denize ulaşan bir koridor edinmesini önleme amacı taşıyordu. Evet, bu önemli bir değerlendirmeydi.
Ama o dönemde bile “Peki Fırat'ın doğusu ne olacak?” sorusu ortadan kalkmış değildi. Çünkü PYD – YPG, Fırat'ın doğusunda epeyce geniş bir bölgeyi kontrol etmekteydi ve Türkiye'nin de oraya yönelik bir “tehdit algısı”ndan söz edilmiyordu.
Belli ki Suriye'de bir PYD-YPG varlığı olacak. Irak'ta yok edemediğimiz PKK varlığının Suriye'de sıfırlanması imkanı bulunur mu? Zor.
Tabii ki PYD'ye karşı farklı Kürt grupları da var. Tıpkı Irak'ta, Barzani varlığı gibi. Barzani de PKK ile problem yaşıyor. Ama Barzani de PKK varlığını ortadan kaldıramadı, belki kaldırmadı. Belli ki kendisine tehdit oluşturmadığı takdirde sıfıra indirmek gibi bir politikası da olmayacak. Olsa ona gücü yeter mi, o da ayrı bir konu.
Suriye'de yarının kurulu düzeni nasıl şekillenecek? Bizdeki “Suriye vatandaşları” ne olacak? Amerika – Rusya, Suriye ölçeğinde bize nasıl bir “İslam dünyası fotoğrafı”seyrettirdiler?
Reel politik nasıl yaman bir şey!
Güç, güç, güç.
İslam dünyasının dönüşmesi öylesine çetin bir iş ki!
- Yorumlar 0
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Mısır: Devrim, Darbe ve Direniş Sürecinde İhvan Örnekliği
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’
- Referandum Süreci ve Sonrasına Dair Kehanetler
- Antalya Zirvesi: Sembol ve Süreçler
- Omuzunda YPG/PKK Arması Taşıyan Rus Askerler
- Irak ve Suriye’de İki Binden Fazla İran Askeri Öldürüldü
- ABD'nin Topçu Birliği Suriye’de
- İran'da Öğretmenlerden Protesto
- GSS Sistemi Değişiyor
- AK Partili Tayfun Ayhan ve Ağabeyine PKK Saldırısı!
- Avusturya’da Burka Yasağı Temmuzda Yürürlüğe Girecek!
- PYD ve IŞİD’e Odaklanmış Bir Suriye Politikası Kime Ne Kazandıracak?
- “Mescidi Aksa’ya Tuzak ve Ezan Yasağı”
- AK Partili Tayfun Ayhan ve Ağabeyine PKK Saldırısı!
- ABD ile Meksika Arasında “Aile Bütünlüğü” Gerginliği
- Referandum Süreci ve Sonrasına Dair Kehanetler
- 28 Şubat’ın Zorbaları Müfettiş mi Oluyor?
- Ya 'Hayır' Çıkarsa?
- Tahriru’ş- Şam ile Ahraru’ş-Şam Arasında Yeniden Barış Sağladı
- Kılıçdaroğlu’nun Dili Sürçmüş!
- Kifayetsizlikle Yoğrulmuş İhtiras, Siyaseti, Bürokrasiyi, Medyayı Zehirliyor
- “Modernite ve Gelenek Arasında Kadın”
- İsrail Parlamentosundaki Arap Vekil Ezanı Yasaklayan Taslağı Yırttı
- Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim