PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da Çatıştı
Irak’ta, Musul’un Sincar ilçesinde, PKK’ya bağlı militanlar ile Suriyeli Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.
Roj Peşmergeleri olarak bilinen Suriye Peşmergelerinin komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dün bölgeye konuşlanan güçlerimiz Sinun kasabasından Hanesur köyüne geçmek isterken Sincar Savunma Birlikleri’nin engellemesiyle karşılaştı.” ifadelerini kullandı.
PKK’ya bağlı grubun Hanesur’a girmeye çalışan Peşmerge güçlerine ateş açtığını belirten Memi, çıkan çatışmada 4 Peşmerge ile 3 militanın yaralandığını belirtti.
Çatışmaların durduğunu aktaran Memi, buna rağmen iki grup arasındaki gerginliğin devam ettiğini kaydetti.
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