Pes Doğrusu! Başörtülü Öğrenciyi Kürsüden İndiren Müdüre Mükâfat Gibi Atama!

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07.03.2017 14:25
Pes Doğrusu! Başörtülü Öğrenciyi Kürsüden İndiren Müdüre Mükâfat Gibi Atama!
2007 yılında başörtülü Tevhide’yi kürsüden indiren müdür Canpolat’ı Afganistan’a eğitim müşaviri yapan bakanlık şu yorumu bir kez daha haklı çıkardı: AK Parti ve değerlerine küfret, sahip çıkma, ileride muhakkak güzel bir koltuk kaparsın!

Adana Kozan’da 2007 yılında Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlenen yarışmada birinci olan İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tevhide Kütük’ü, başörtülü olduğu gerekçesiyle ödülünü almak için çıktığı kürsüden indiren dönemin Milli Eğitim Müdürü Mutlu Canbolat adeta ödüllendirildi.

Başörtülü Tevhide’yi kürsüden indiren o müdürün Ağustos 2016’da Afganistan’a eğitim müşaviri olarak atandığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Yeni Akit gazetesinin yer verdiği haberde şunlar kaydedildi:

Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yarışmada birinci olan ancak başörtülü olduğu için o gün ödülünü alamayan Tevhide Kütük avukatı aracılığıyla, Kozan Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutanı Hüseyin Çopur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Canpolat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ERDOĞAN TELEFONLA ARAYARAK, GÖNLÜNÜ ALMIŞTI

O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, skandal üzerine mağdur Tevhide Kütük ve ailesini telefonla arayarak, üzüntüsünü dile getirmişti. Erdoğan “Sakın üzülmeyin, bu haksızlıklar mutlaka bitecek” demişti.

O YASAKÇI MÜDÜR AFGANİSTAN EĞİTİM MÜŞAVİRİ OLDU

Feke, Kozan ve Kadirli’de İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mutlu Canbolat geçtiğimiz yıl Afganistan’a Eğitim Müşaviri olarak atandı.

Canbolat hakkında, AK Parti’den Milletvekili adayı olacağı haberleri de çıkmıştı.

Tartışmalı ve yasakçı uygulamalarla ismi özdeşleşen Mutlu Canpolat'ın adeta ödüllendirilmiş olması şaşkınlıkla karşılanırken, konuyla ilgili olarak MEB'den açıklama yapılması bekleniyor.

 

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