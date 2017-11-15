Pelikanların Başdöndürücü Dansı

HAKSÖZ-HABER

Atatürk-Atatürkçülük tartışmalarında iktidarın açılımına meşruiyet kazandırma hevesiyle kalemlerine sarılan Pelikancılar döktürüyor yine. Döktürdükçe çelişkilerini de açığa vuruyorlar. O kadar acemice ve çelişkili yazıyorlar ki ne kadar zavallılaştıklarının farkında bile değiller!

Bunlardan bir tanesi de bir zamanlar “Mustafa Kemal Diktatördü!” diyen Kurtuluş Tayiz isimli kalemşor. Pelikanın bu kalemşoru yazdığı son yazıda küstahlığını İslami camiaya ders verme ve Mustafa Kemal / Atatürk tartışmasında iktidarın yanında saf tutmayanları “münafık” diye nitelendirme raddesine vardırmıştı.

Pelikancı tayfanın diğer kalemşorları gibi Tayiz’in de küstahça tazyikleri sosyal medyada eleştiri ve alay konusu oldu.

İşte “Atatürk diktatördü”den “Atatürk’e iman etmeyen münafıklar” söylemine level atlayabilen Kurtuluş Tayiz’in zavallı hallerini resmeden bazı twitler:

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