Özbekistan İstihbaratında Yolsuzluğa Müebbet Hapis

Mahkeme kararında Gulyamov’un devletten kaçırdığı bir buçuk milyar doların geri ödenmesi gerektiği de belirtildi.

Haber ilk olarak Özbek muhalif "Özbekistan Halk Hareketi" sayfasında Usman Haqnazarov imzası ile yayınlandı.

Daha önce eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un büyük kızı Gülnare Kerimova’nın 1 Milyar 600 Milyon dolar tutarında yolsuzluk ve hırsızlık suçlamasıyla hapse atıldığı haber verilmişti.