Nijerya’da Kiliseye Saldırı: 8 Ölü, 18 Yaralı

Nijerya’nın Anambra eyaletinin polis komiseri Garba Umar, yerel İgbo lehçesiyle konuşan silahlı bir kişinin, St. Philip Katolik Kilisesi’ne düzenlediği saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söyledi.

AA’da yer alan habere göre, Umar, “Elimizdeki bulgular, saldırıyı gerçekleştiren kişinin bölgede yaşayan bir yerli olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor.” diye konuştu.

Ayrıca Umar, saldırının bölgedeki yerliler arasında tartışmaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Anambra Valisi Willie Obiano, olay yerini ziyaret ederek, “alçakça” olarak nitelendirdiği saldırıyı kınadı.

Açıklamaların Gerçeği Yansıtmadığı İddia Edildi

Diğer yandan, saldırı sırasında kilisede ibadet edenler, polisin, saldırıyı düzenleyen kişi ve ölü sayısına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Parishioner Uche Nonoso adlı kişi, saldırıyı 2 silahlı kişinin gerçekleştirdiğini ve kilisede 15’ten fazla kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Yetkililer, henüz üstlenenin bulunmadığı saldırının arkasında Boko Haram örgütünün olduğunu düşünmediklerini bildirdi.