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Nijerya’da Günde 2 Bin 300 Çocuk Açlıktan Ölüyor
Nijerya Sivil Toplum Beslenme Proje Koordinatörü Ubah Nnaemeka, Kwara eyaletinde yaptığı açıklamada, ülkede yetersiz beslenme sebebiyle her gün 2 bin 300 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
04 Ocak 2017 Çarşamba 22:21
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