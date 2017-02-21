Nezaketen Dinleme Dönemi Nasıl Biter?

Esas konu Amerika ve Rusya arasında ezilmemek, birinin tehditlerinden korunmak maksadıyla diğerine aşırı önem atfederek iltisaklı ve müzahir bir ülke görüntüsü vermemektir.

Kenan Alpay’ın yorumu:

İlki 1963 yılında düzenlenen ve bu yıl 53. buluşması organize edilen Münih Güvenlik Konferansı her ne kadar uluslararası çapta seçkin bir think-thank organizasyonu olarak tanımlanıyorsa da bu konumu fazlasıyla aşan bir misyona sahip. Hem Alman devleti hem de sponsorlar tarafından milyonlarca Euroluk maddi destekle sürdürülen bu organizasyon üst düzeyde siyasetçileri, diplomat ve bürokratların yanı sıra uluslararası kurum temsilcilerinin de katılımıyla bu hafta gerçekleştirildi.

Amerika, Avrupa, Rusya ve diğer ülkelerden çok sayıda temsilcinin katıldığı Güvenlik Konferansı’na Türkiye Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından temsil edildi. Başbakan Yıldırım’ın Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence’yle ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’yle yaptığı görüşmeler hassaten Suriye ve Irak’a yönelik Türkiye’nin aldığı pozisyonu muhkemleştirmek üzere hızlanan mutabakat arayışlarını teyid ediyor.

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