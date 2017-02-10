Neden İhraç Edildiler?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan FETÖ soruşturması kapsamında bir kartopu misali büyüyen mağduriyetler zincirine, yayınlanan son KHK ile yeni bir halka daha eklendi.

HAKSÖZ-HABER

Alakasız binlerce insanı FETÖ ile ilişkilendirerek hayatını mahveden, ocağını söndüren, onur ve izzetini ayaklar altına alan son KHK bir kez daha kurunun yanında yaşı da yaktı.

Aylardır maruz kaldığı haksızlığı adalet umuduyla ailesinden ve çocuklarından bile gizleyen Gültekin Sincar kardeşimiz de son KHK kapsamında ihraç edilenlerden oldu.

Okuyucularımızın bildiği üzere Gültekin Sincar kardeşimiz yıllarca Özgür-Der’in Antalya temsilciliği görevinde de bulunmuştu. Bir süredir bu yanlıştan dönüleceğine dair umutla bekleyen Gültekin Sincar kardeşimiz de son KHK marifetiyle ihraç edilenlerden oldu. Bu haber karşısında yaşadığı duyguları Gültekin Sincar kardeşimiz sosyal medyadaki kişisel hesabından şöyle paylaşmış:

Son KHK marifetiyle ihraç hukuksuzluğuna maruz kalan bir diğer isim de İMH’dan Ahmet Genç… Ahmet Genç kardeşimizin konuyla ilgili yaptığı şu açıklama ise çok anlamlı.:

Şüphesiz FETÖ ile mücadele ve darbe soruşturması kapsamında KHK marifetiyle daha önce de yüzlerce binlerce mağduriyet yaşandı. Bunların çoğu basına yansımamakla birlikte yaşanan mağduriyet tablosunun büyüklüğü giderek kangrenleşen toplumsal bir yaraya dönüşmekte. Haksöz-Haber olarak gerek genel mağduriyetler gerekse de tarafımıza iletilen mağdur kişi beyanlarını esas alarak konuyu gündemleştirdik, gündemleştiriyoruz.

Bugün Batman’dan sitemize iletilen bir mağduriyet örneği de PKK soruşturması kapsamında yaşanmış. Onu da bu vesileyle paylaşalım istedik.:

Fotoğrafta gördüğünüz şahsiyet Hamit Kartal hoca. Batman Yeni Buğday Pazar Camii’nde imamlık görevini yapan Hamit Buğday hoca bölgedeki İslami kesimlerce sevilip sayılan ve kendisine güvenilen bir isim. Bölgedeki İslami kesimlerin PKK ile hiçbir alakasının asla söz konusu olmadığını belirttiği imam Hamit Kartal hoca da bu örgüt ile ilişkilendirilerek meslekten ihraç edilenler arasında.

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Özgür-Der darbenin 20’nci gününde FETÖ soruşturması kapsamında yaşanan mağduriyetler üzerine bir açıklama yaparak, küçük bir parantez olarak başlayan bu durumun daha da büyümeden tedbir alınması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Son KHK üzerine de bir açıklama yapan Özgür-Der, mağduriyet zincirinin bu derece uzamasına sert tepki göstermişti.

Haberimizi bu bildiriden bir alıntı ile bitirelim:

“Hükümete hatırlatmak istiyoruz: Özgürlük alanlarını genişletme vaadiniz ve bu yöndeki çabalarınız neticesinde destek aldığınız geniş kesimler nezdinde giderek daha fazla tartışılmaya başlanan bu gibi icraatları gözden geçirmenin vaktidir! İktidar imkânlarıyla palazlanmış ve medyada sözcülüğünüze soyunmuş goygoycu takımının sahte iyimserlik mesajları sizi aldatmasın! Bugün hoşunuza gitsin diye size düpedüz yalan söyleyen bu zevatın, yarınlarda şartlar değişip kendilerine bugün bolca sunduğunuz imkânlar azaldığında veya tümden ellerinden gittiğinde sizi süratle terk edeceklerinden şüpheniz olmasın!

Hukukun yerini keyfiliğin, adalet ve vicdan ilkelerinin yerini ise intikam ve tahakküm duygularının almasına izin vermeyin ve mazlumların ah’ını almaktan sakının! Kimi icraatlarınızın sebep olduğu tepkilerin dalga dalga büyümesinin halkın desteğini yitirmenize yol açabileceğinden, seçim kaybetmekten endişe edin ama her şeyden önce zulümle anılmaktan çekinin. Allah’tan korkun ve adaleti ayakta tutmayı bütün işlerin önüne alın!”