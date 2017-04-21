Navaz Şerif İçin Karar Verildi

»Ana Sayfa»Pakistan
21.04.2017 10:46
Navaz Şerif İçin Karar Verildi
Pakistan Anayasa Mahkemesi, adı Panama belgelerinde geçen Başbakan Navaz Şerif'in ailesi hakkında açılan yolsuzluk davasında "Ortak Soruşturma Ekibi (OSE)" kurulması kararı verdi. Mahkeme önünde güvenlik önlemi alındı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi Navaz Şerif’in Panama belgelerinde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karşı yeterli kanıt olmadığına karar verdi. Başbakanlık görevine devam edecek olan Şerif’in para transferleri konusundaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yeni bir soruşturma açılacak.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, adı Panama belgelerinde geçen Başbakan Navaz Şerif'in ailesi hakkında açılan yolsuzluk davasında "Ortak Soruşturma Ekibi (OSE)" kurulması kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi, Şerif’in görevden alınmasıyla ilgili talebi Eylül ayında kabul etmişti. Merkezi Panama’da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait 11 milyon sayfalık belgelerde, Navaz Şerif ve 3 çocuğunun off-shore şirketler aracılığıyla Londra’da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülmüştü.

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