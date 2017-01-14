Musul'da Savaş Uçaklarının Hava Saldırısında 12 Sivil Öldü
Irak'ın Musul şehrinin kuzeyinde koalisyon güçlerine ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.
Irak'ın Musul kentinin kuzeyinde, uluslararası koalisyon güçlerine ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 12 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Irak ordusunda görevli Albay Abdulmelik Hüseyin el-Meşhedani, "Uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Musul'un kuzeyindeki El Arab semtinde yer alan üç evi 5'er defa hedef aldı." dedi.
Hava saldırısı sonucu aralarında 4 çocuğun da olduğu toplamda 12 sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Meşhedani, 18 kişinin yaralandığını, evlerin yıkıldığını, 8 aracın da zarar gördüğünü söyledi.
Meşhedani, yaralıların El Kundi bölgesindeki askeri üsse sevk edildiğini aktardı.
Uluslararası koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.
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