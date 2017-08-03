Muhaliflerden Rusya’nın “Humus'ta Ateşkes” Açıklamasına Tepki

Rusya, Suriye’nin orta kesimindeki Humus’ta ateşkes sağladığını duyurdu ancak anlaşmayı bölgedeki askeri muhalif gruplardan yalnızca biri imzaladı. Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi’nin (MYK) Humus temsilcisi Fatih Hassun, açıklamayı eleştirerek, Türkiye’nin garantörlüğüne bağlı kaldıklarını söyledi.

Rusya’nın Açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün, “Humus’un kuzeyinde yerel saatle 12.00 itibariyle muhalifler ve rejim güçleri arasında tam ateşkesin başlayacağı konusunda muhaliflerle anlaşıldığı” yönünde açıklama yaptı.

Konaşenkov, yarından itibaren bölgeye Rus Askeri Polisi’nin konuşlanacağını belirterek, ateşkesin 31 Temmuz’da muhaliflerle yapılan toplantıda kararlaştırıldığını söyledi.

Muhaliflerden Tepki

Ancak anlaşma metnine, bölgedeki askeri muhalif gruplardan yalnızca biri ve etki alanı oldukça küçük, Tevhid Ordusu’nun imza attığı ve anlaşmada, garantör olarak sadece Rusya’nın yer aldığı görüldü.

MYK’nın Humus temsilcisi Fatih Hassun da, yaptığı açıklamada, Rusya’nın ateşkesin tek garantörü gibi davranmasına itiraz ettiklerinin, herhangi bir anlaşmada Türkiye’nin garantörlüğüne bağlı kaldıklarının altını çizdi.

Kaynak: AA