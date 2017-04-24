Mısır’da Darbe Karşıtı 128 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı!
Mısır’da darbe karşıtı 128 kişi hakkında 3 ila 10 yıl hapis cezası, 35 kişi hakkında ise beraat kararı verildiği bildirildi.
Mısır’da savunma heyeti üyesi Ahmed el-Kalleli, İskenderiye Ceza Mahkemesi’nin 2013 yılında düzenlenen darbe karşıtı gösterilerde şiddet olaylarına karıştıkları iddiasıyla 15’i gıyaben yargılanan 126 kişiye 10’ar yıl, 2 kişiye de 3’er yıl hapis cezası verdiğini söyledi.
AA’da yer alan habere göre, Kalleli, mahkemenin 7’si gıyaben yargılanan 35 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdiğini belirtti.
Kararlara temyiz yolunun açık olduğu, gıyaben yargılanan sanıkların ise teslim olduktan sonra tekrar yargılanacağı ifade edildi.
Mısır’da demokratik seçimlerle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin, 3 Temmuz 2013’te askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından çoğunluğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu yüzlerce darbe karşıtı, çeşitli gerekçelerle gözaltına alınarak yargılanmaya başlamıştı.
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