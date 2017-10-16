Midyat'ta Gençlere Özel Kitap Kafe

Mardin'in Midyat ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle gençlere özel kitap kafe törenle hizmete açıldı.

Bakanlığın Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırlanan "Gençlerimiz Kendini Geliştiriyor Projesi" çerçevesinde İlim Yayma Cemiyetince kitap okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla Bahçelievler Mahallesi'nde açılışı yapılan kafede gençler, rahat bir ortamda kitap okuyabilecek, çay kahve içebilecek.

Kafenin açılışında konuşan Kaymakam Hüseyin Tekin, bu ve benzer projelerle çok güzel yerlere gelineceğini belirterek, Midyat'ta bu manada çok güzel şeyler olduğunu ve olacağını söyledi.

Tekin, şunları kaydetti:

"Midyat'ta gençlere yönelik projeler için 1,7 milyon liralık kaynak yarattık. Bunun içinde Ankara, İstanbul ve İzmir gezileri de var. Hayatında hiç uçak görmemiş çocuklarımızı uçakla geziye göndereceğiz. Çocuklarımızın bir kısmını Avrupa, Almanya ve İtalya'ya göndereceğiz. Bunun ötesinde orkestra var çocuklarımız için. Bunun içerisinde çeşitli sportif aktiviteler var."

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, cemiyet olarak faaliyetlerinde 66 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Bugün aktif olan, öğrenci misafir ettikleri 183 yurt ile hizmete hazır hale getirilen 210 yurt bulunduğunu dile getiren Tülün, şu anda 28 bin öğrenciyi bu yurtlarda barındırdıklarını aktardı.

Tülün, açılışı yapılan kitap kafe gibi gençlik merkezi ve kültür merkezlerinin sayısının 100'e ulaşmak üzere olduğunu vurgulayarak, sadece imam hatip okullarının mezunlarına değil, üniversite öğrencisi olan tüm Türkiye gençliğine kapılarını açtıklarını belirtti.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, açılan kitap kafelerde kitap okunacak olmasının önemine değinerek, kafede okunacak kitaplarla gençlerin değerleri ile buluşacağını ifade etti.

AK Parti MKYK Üyesi, Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış ise bu kitap kafede imam hatipli, bu camiada yetişmiş bir kişi olarak gelip muhabbet edeceğini anlatarak, Midyat'ta kitap kafe açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kafenin açılışı yapıldı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Tarık Demir, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Tevfik Baysal ve vatandaşlar katıldı.