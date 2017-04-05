Meral Akşener’in Avukatı ‘FETÖ’den Tutuklandı

Gülen örgütünün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Meral Akşener’in, Erhan Tuncel’in ve eski emniyet müdürlerinin avukatlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen MHP’nin eski milletvekili Meral Akşener’in avukatı Nuri Polat, Hrant Dink cinayeti davasında sanık olan Erhan Tuncel’in avukatı Erdoğan Soruklu ve hakkında dava açılan eski emniyet müdürlerinin avukatlığını yapan Nazif Aktaş ile Seyfettin Dayan’ın da aralarında bulunduğu 38 kişinin ifadeleri alındı.

25 Avukat Bylock Kullanıcısı

AA’da yer alan habere göre, savcılık, şüpheli avukatlardan 31’ini tutuklanmaları, 7’sini de adlî kontrol talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk etti.

Nöbetçi hâkimlikçe sorguları yapılan Nuri Polat, Erdoğan Soruklu, Nazif Aktaş ve Seyfettin Dayan’ın da aralarında bulunduğu 30 avukat tutuklanırken, 8 avukat da adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 25 avukatın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, diğer şüphelilerin ise ByLock kullanan başka şahıslarla telefon irtibatı bulunduğu tespit edildi.