Mahalle Faşizmine Bir Kurban: CNN Türk Spikeri Beste Uyanık
Türkiye'deki ‘mahalle faşizmi’, 39 kişinin öldüğü olaydan bile bölücülük ve toplumsal ayrımcılık çıkardı. Tescilli provokatör Barbaros Şansal’ın uğradığı darba herkes tepki gösterdi ama Türkiye’ye yönelik ‘bo... boğul’ ve şehitler için kullandığı ‘Bo..yoluna niyazi oldular’ sözlerine sözde ‘aydınlardan’ bir tepki gelmedi. Şansal’a saldıran 8 şüpheli ve Reina’daki saldırıyı kınamak yerine sosyal medyadan övücü mesajlar yayımlayan onlarca kişi tespit edilip yargıya çıkarılırken, Reina’daki saldırıyı devlete ve millete hakarete çevirip ‘yaşam biçimi’ tartışmalarıyla toplumsal ayrışmaya neden olanlar ise serbestçe konuşmaya devam ediyor.
HER PAYLAŞIMI OLAY
Şansal, modacı kimliğinden daha çok Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde yaptığı paylaşımlarla siyasi aktörlüğü ve toplumun ahlak değerleriyle uyuşmayan sosyal medya paylaşımlarıyla tepki topladı.
2012 yılında Beyoğlu’nda, ‘ahlak dışı sosyal paylaşımlarını’ gerekçe gösteren bir grup saldırgan tarafından darp edildikten sonra olaydan ‘AK Parti’yi sorumlu tuttu. 2015 yılında, terörle mücadele ederken şehit düşen asker ve polisler hakkında “Hala şehit diyorlar. Bo.. yoluna gitti niyazi lafını bilmiyorlar” şeklindeki tweet nedeniyle, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘hakaret’ suçlarından hakkında dava açıldı.
Gezi eylemcilerine pala ile saldırı olayından sonra bu olayı CHP ‘nin organize ettiğini iddia eden modacı Şansal “CHP İstanbul İl Başkan danışmanlarından biri bana Talimhane’den çok yakında palalı biri çıkacak dedi. Bunu AKP ‘nin üstüne atacaklarını söyledi. Yanımda Gürsel Tekin ve başka şahitler de vardı” diyerek, o dönemde günler süren toplumsal tartışmanın fitili ateşledi.
Açılan davanın ardından KKTC’ye kaçan Şansal, burada uyuşturucuyla yakalandı. KKTC yasalarına göre uyuşturucuyla yakalanan sınır dışı edildiğinden Şansal için de sınır dışı kararı çıkarıldı. Bu kararı da çarpıtan modacı, attığı tweetler dolayıyla sınır dışı kararı çıktığı yalanını yaydı. Türkiye’ye getirilen Şansıl’ın ‘Halkı kin ve nefrete sürükleyici’ açıklamaları nedeniyle yargı önüne çıkarılması kararı da, faşist mahallenin trolleri tarafından ‘Eşcinsel bir modacının politik görüşleri nedeniyle yaşam biçimine saldırı’ olarak sunulmaya çalışıldı. Halbuki, dünyanın her yerinde suç olan halkı tahrik nedeniyle yargı önüne çıkarılıyor.
CNN Türk Spikerine LİNÇ
Şansal’ın sözleri nedeniyle yargılanmasına dair sosyal medyadaki tartışmaya, CNNTürk spikeri Beste Uyanık da, “Yöntem farklı, yanlış olabilir ama ekmek yediği, yaşadığı ülkeye bu zor günlerde bok ifadesini kullananlara haddi bildirilmeli’ ifadesi sonrasında, ‘mahalle faşizmi’nin son kurbanı oldu. Uyanık, uğradığı saldırıların ardından attığı tweetleri silmek ve adresini sessize almak zorunda kaldı.
Kaynak: STAR
- Yorumlar 0
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Doğan Medyanın Elemanları Sosyal Medyada Algı Görevinde
- Mahalle Faşizmine Bir Kurban: CNN Türk Spikeri Beste Uyanık
- OHAL 3 Ay Daha Uzatıldı
- Tarihleri "Hayat Tarzına Saldırı" İle Geçenlerin Mağdur Propagandası
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Bülent Turan’dan Berat Albayrak'a Mütavazilik Tavsiyesi
- Şeyh et-Tufeyli: İran, Kaybetmeye Mahkûm
- Reina Saldırısında ABD İzi
- Türkiyeli ve Filistinli Sanatçılardan Kudüs Düeti
- Reina Saldırısı Veya Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Etmek!
- Muhaliflerden Astana'yı Boykot Kararı
- Türkiye ve Rusya'nın Garantör Olduğu Ateşkes Anlaşmasının Tam Metni
- Bülent Turan’dan Berat Albayrak'a Mütavazilik Tavsiyesi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Türkiyeli ve Filistinli Sanatçılardan Kudüs Düeti
- Şeyh et-Tufeyli: İran, Kaybetmeye Mahkûm
- Okmeydanı'nda Bildiri Dağıtan Başar Tutuklandı
- Reina Saldırısı Veya Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Etmek!
- İran, Esed ve Hizbullah’ta Israr Etmeye Devam Ediyor!
- İngiltereli Militan PYD Saflarında Savaşırken Öldü!
- Muhaliflerden Astana'yı Boykot Kararı
- Cübbeli Ahmet Satranç Oynayanları Lanetli İlan Etti!
- ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!
- Mavi Marmara Yolcusu Eski Kudüs Başpiskoposu Capucci Vefat Etti
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim