Mahalle Faşizmine Bir Kurban: CNN Türk Spikeri Beste Uyanık

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04.01.2017 04:56
Mahalle Faşizmine Bir Kurban: CNN Türk Spikeri Beste Uyanık
Hakkında dava açılınca KKTC’ya kaçan Barbaros Şansal’ın halkı kin ve nefrete sürükleyici tweetler atmasına ünlü spiker Beste Uyanık tepki gösterdi. Ancak ‘mahalle faşizmi’nin saldırısına uğrayan Uyanık tüm mesajlarını sildi.

Türkiye'deki ‘mahalle faşizmi’, 39 kişinin öldüğü olaydan bile bölücülük ve toplumsal ayrımcılık çıkardı. Tescilli provokatör Barbaros Şansal’ın uğradığı darba herkes tepki gösterdi ama Türkiye’ye yönelik ‘bo... boğul’ ve şehitler için kullandığı ‘Bo..yoluna niyazi oldular’ sözlerine sözde ‘aydınlardan’ bir tepki gelmedi. Şansal’a saldıran 8 şüpheli ve Reina’daki saldırıyı kınamak yerine sosyal medyadan övücü mesajlar yayımlayan onlarca kişi tespit edilip yargıya çıkarılırken, Reina’daki saldırıyı devlete ve millete hakarete çevirip ‘yaşam biçimi’ tartışmalarıyla toplumsal ayrışmaya neden olanlar ise serbestçe konuşmaya  devam ediyor.  

HER PAYLAŞIMI OLAY

Şansal, modacı kimliğinden daha çok Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde yaptığı paylaşımlarla siyasi aktörlüğü ve toplumun ahlak değerleriyle uyuşmayan sosyal medya paylaşımlarıyla tepki topladı. 

2012 yılında Beyoğlu’nda, ‘ahlak dışı sosyal paylaşımlarını’ gerekçe gösteren bir grup saldırgan tarafından darp edildikten sonra olaydan ‘AK Parti’yi sorumlu tuttu. 2015 yılında, terörle mücadele ederken şehit düşen asker ve polisler hakkında “Hala şehit diyorlar. Bo.. yoluna gitti niyazi lafını bilmiyorlar” şeklindeki tweet nedeniyle, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ve ‘hakaret’ suçlarından hakkında dava açıldı. 

Gezi eylemcilerine pala ile saldırı olayından sonra bu olayı CHP ‘nin organize ettiğini iddia eden modacı Şansal “CHP İstanbul İl Başkan danışmanlarından biri bana Talimhane’den çok yakında palalı biri çıkacak dedi. Bunu AKP ‘nin üstüne atacaklarını söyledi. Yanımda Gürsel Tekin ve başka şahitler de vardı” diyerek, o dönemde günler süren toplumsal tartışmanın fitili ateşledi. 

030120172209181722879_3.jpgAçılan davanın ardından KKTC’ye kaçan Şansal, burada uyuşturucuyla yakalandı. KKTC yasalarına göre uyuşturucuyla yakalanan sınır dışı edildiğinden Şansal için de sınır dışı kararı çıkarıldı. Bu kararı da çarpıtan modacı, attığı tweetler dolayıyla sınır dışı kararı çıktığı yalanını yaydı. Türkiye’ye getirilen Şansıl’ın ‘Halkı kin ve nefrete sürükleyici’ açıklamaları nedeniyle yargı önüne çıkarılması kararı da, faşist mahallenin trolleri tarafından ‘Eşcinsel bir modacının politik görüşleri nedeniyle yaşam biçimine saldırı’ olarak sunulmaya çalışıldı. Halbuki, dünyanın her yerinde suç olan halkı tahrik nedeniyle yargı önüne çıkarılıyor. 

CNN Türk Spikerine LİNÇ

Şansal’ın sözleri nedeniyle yargılanmasına dair sosyal medyadaki tartışmaya, CNNTürk spikeri Beste Uyanık da, “Yöntem farklı, yanlış olabilir ama ekmek yediği, yaşadığı ülkeye bu zor günlerde bok ifadesini kullananlara haddi bildirilmeli’ ifadesi sonrasında, ‘mahalle faşizmi’nin son kurbanı oldu. Uyanık, uğradığı saldırıların ardından attığı tweetleri silmek ve adresini sessize almak zorunda kaldı.

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Kaynak: STAR

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