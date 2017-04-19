Kural Bu; Referandumlar, 1 Oy Fazlalığıyla Kazanılır..

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Kati Piri de ‘16 Nisan, Türkiye ve AB’deki demokratlar için üzücü bir gün..’ diyor ve sonucu, ‘Türkiye halkının Avrupa değerlerinden büyük bir kopuşu’ olarak niteliyordu.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

12 Eylûl 1980 Askerî Darbesi’nin toplumumuza bir deli gömleği gibi zorla giydirdiği Anayasa’da yapılabilen kısmî değişiklik, halkın yüzde 85 gibi çok yüksek bir katılımıyla gerçekleşen bir referandumda yüzde 51,5’la kabul edildi.. Gönül isterdi ki, yüzde 55’in üstünde net bir rakama ulaşılsındı. Ama, referandumlardaki kuralda kazanan, yüzde 50+1’i elde eden taraftır. ‘EVET’ ile ‘HAYIR’dan 1 milyon 300 bin fazla olduğuna göre, konu hukûken kapanmıştır. Yenik çıkanlar, ‘Halkın yüzde 48.5’u size karşı..’ diye kendilerini avutsalar da, anayasada yapılan ve halk tarafından kabul edilen bir değişiklikle yönetim sistemi yeniden düzenleniyor.

Yazının Devamı >>>