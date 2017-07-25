Kudüs Müftülüğü’nden “Eylemlere Devam” Çağrısı!
İşgalci İsrail’in Aksa’nın kapılarına kurduğu dedektörler kaldırıldı ancak Kudüs Müftülüğü, Kudüs Vakfı’ndan karar çıkana kadar sokaklarda namaz kılmaya devam edeceklerini duyurdu.
İşgalci İsrail hükümeti tepkiler üzerine Mescid-i Aksa’nın girişlerine yerleştirdiği metal dedektörleri kaldırdı.
Ancak Mescid-i Aksa’daki dedektörlerin kaldırılmasına rağmen Kudüs Müftülüğü, Harem-i Şerif’te namaz kılmama eylemlerini devam ettirdiklerini bildirdi.
Tel Aviv yönetiminin Müslüman yetkililerden bağımsız hareket etmesine tepki gösteren Filistinlilerin eylemleri de sürüyor.
“Sokaklarda Namaz Kılmaya Devam Edeceğiz”
Euro News’ta yer alan habere göre, Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin bölgedeki Müslümanlara şu şekilde çağrıda bulundu:
“Kudüs Vakfı’ndan karar çıkana kadar Harem-i Şerif’e girmeyeceğiz, sokaklarda ve boş alanlarda namaz kılmaya devam edeceğiz.”
Ne Olmuştu?
İşgalci İsrail polisi, 14 Temmuz’da Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmişti. Olayda yaralanan 2 işgalci polisin ise hastanede öldüğü açıklanmıştı.
Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan işgalci güçler, Harem-i Şerif’i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.
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