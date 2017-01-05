Katar'dan Esed Rejimine Ateşkes Uyarısı

»Ana Sayfa»Katar
05.01.2017 12:04
Katar'dan Esed Rejimine Ateşkes Uyarısı
Katar, Suriye'de varılan anlaşmanın, süregelen ihlaller gölgesinde tehlikeli bir dönemden geçtiğini, rejimin ihlallerden kaçınması gerektiğini açıkladı.

Katar, Suriye rejimine, ülkede geçen hafta başlatılan ateşkese uyma çağrısında bulundu.

Katar Dışişleri Bakanı Eş-Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de varılan anlaşmanın, süregelen ihlaller gölgesinde tehlikeli bir dönemden geçtiğini belirterek, Suriye rejiminin anlaşma maddelerine uyması gerektiğini ifade etti.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Şeyh Muhammed, siyasi çözümün geleceği çerçevesinde, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Yüksek Müzakere Heyeti Koordinatörü Riyad Hicab ve SMDK Başkanı Enes el-Abde ile görüşmelerinin devam ettiğini aktardı.

Şeyh Muhammed, dün başkent Doha'da Hicab ve Abde'yi kabul etmişti.

Suriye'de çatışan taraflar arasında, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes mutabakatı, 30 Aralık 2016'da yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) yürürlüğe girmişti.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dört Ülkeden Petrol Üretimini Sabitleme Kararı17 Şubat 2016 Çarşamba 09:28
  • 'Suriye'ye Kara Gücü Göndermek Aciliyet Kazandı'14 Şubat 2016 Pazar 20:51
  • Katar Emiri Erdoğan'la Suriye'yi Konuştu12 Şubat 2016 Cuma 18:43
  • Katar da İran'daki Elçisini Geri Çağırdı07 Ocak 2016 Perşembe 07:45
  • Katar: Esed Halkını Katleden Terörün Ta Kendisi25 Aralık 2015 Cuma 15:54
  • Katar'dan Suriye ve Filistin Direnişine Destek03 Kasım 2015 Salı 18:04
  • "Suriye'ye Gerekirse Askerî Müdahalede Bulunuruz"22 Ekim 2015 Perşembe 12:04
  • 25 Yıl Aradan Sonra Katar’dan Bağdat’a Elçi11 Eylül 2015 Cuma 15:44
  • Katar: Esed Denklemden Tamamen Çıkmalı19 Ağustos 2015 Çarşamba 11:59
  • “İşgal Rejiminin Cinayetleri Bölge İçin Ateş Yakıtıdır”07 Ağustos 2015 Cuma 17:00
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim