Karlov’un Öldürülmesiyle İlgili Bir Polis Daha Tutuklandı
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan 1 polis memuru daha tutuklandı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan polis memurları Kaan Bülbül, Sefa K, Ufuk G, Kadir Ş, Oğuzhan Ö, Doğukan S. ve Bilal D, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.
AA’da yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden Sefa K, savcılıkça serbest bırakılırken, diğer polisler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Sulh Ceza Hâkimliği’nce sorgulanan şüphelilerden Kaan Bülbül, tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne götürüldü. Ufuk G, Kadir Ş, Oğuzhan Ö, Doğukan S. ve Bilal D. ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında dün de biri polis memuru 2 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: andrey karlov, kaan bülbül
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