Karanlık Güç David Rockefeller 101 yaşında Öldü

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20.03.2017 22:47
Karanlık Güç David Rockefeller 101 yaşında Öldü
ABD'li milyarder iş adamı David Rockefeller hayatını kaybetti.

Enerji şirketi Standard Oil'in kurucusu John.D. Rockefeller’in torunu, 101 yaşındaki David Rockeffeler'in New York'ta Pocantico Hills'teki evinde uykusunda öldüğü açıklandı.

Dünyanın önde gelen zenginlerinden Rockefeller'a, 6 kez kalp nakli yapılmıştı. Rockefeller bir çok komplo teorisinin arkasında güç olarak görülüyor.

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